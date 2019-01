Pedofilia: al via a Lione il processo contro l'arcivescovo Barbarin

Si è aperto questo lunedì mattina a Lione il processo contro l'arcivescovo della città, il cardinale Philippe Barbarin, accusato di aver coperto, lasciandolo al suo posto per parecchio tempo, padre Bernard Preynat reo confesso di abusi sessuali su oltre 70 minori durante il periodo in cui era responsabile del gruppo scout, tra il 1970 e il 1980.

Il vescovo è stato chiamato a comparire in un giudizio diretto per volere di dieci delle vittime che non si sono arrese di fronte all'archiviazione del caso da parte della procura che nel 2016 ha giudicato prescritto il reato di mancata denuncia. Il processo al cardinale di Lione durerà fino mercoledi.

VALERIE GAURIAT, corrispondente di EURONEWS : _"La sala alle mie spalle è colma. Il cardinale Barbarin è una delle figure principali della Chiesa cattolica francese ed è stato, tra l'altro citato come uno dei possibili candidati al soglio papale. Per le presunte vittime, più che un processo ai singoli è un processo all'intero sistema. Quello della Chiesa cattolica e della sua tradizione di omertà". _

L'opinione di una delle vittime, PIERRE-EMMANUEL GERMAIN-THILL che abbiamo incontrato: "Il processo è un modo per far rispondere di fronte alla giustizia le persone incriminate per fatti come questi. E' molto importante e speriamo che sia utile anche per altri casi, e che la gente cambi percezione del problema della pedofilia, dentro e fuori dalla chiesa".

Nel febbraio del 2016 il cardinale Barbarin aveva fatto pubblicamente mea culpa chiedendo perdono per non aver preso l'iniziativa di indagini approfondite e per non aver sanzionato il sacerdote immediatamente dopo aver ricevuto la prima testimonianza di abusi, atti che lui stesso definisce indegni del ministero ecclesiale.