Gilet gialli: il pugile si confessa

Si è costituito il pugile diventato picchiattore durante le manifestazioni di piazza dei gilet gialli in Francia. L'uomo filmato mentre si scagliava contro i poliziotti ha fatto una confessione pubblicata su Facebook in cui l'uomo si scusa ma al tempo stesso spiega le sue ragioni e il perchè di tanta rabbia. Atto numero 8 per le proteste lo scorso weekend e ancora tanta violenza.

Una testimonianza video registrata prima di lunedì ovvero prima che l'uomo si consegnasse alle autorità. Questo è quanto è stato confermato dal ministro dell'Interno Christophe Castaner. Secondo la legge francese, l'uomo rischia fino a 5 anni di carcere e una multa fino a 75.000 euro