Migranti, i numeri dell'Onu

Nel 2018 sono stati 113.482 i migranti che sono riusciti a raggiungere la terra ferma via mare. Di questi, la gran parte è approdota sulle coste spagnole. Nel 2017 a sopravvivere alla traversata erano stati invece in 172.301.

Nel 2018 il livello di arrivi è diminuito drasticamente rispetto al picco del 2015, quando oltre un milione di persone avevano raggiunto le coste europee. In totale sono approdati in territorio europeo considerando anche le enclave spagnole di Ceuta e Melilla in Africa – poco più di 120.000 migranti, meno che nel 2017. La Spagna è stata la principale porta di accesso all’Europa