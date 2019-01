Pesca in Europa, si cambia

7 milioni di tonnellate di pesce catturato e gettato via perchè fuori taglia. Uno spreco insostenibile che a partire dal primo gennaio del 2019 in Europa diventa fuorilegge: d'ora in poi i pescatori dovranno sbarcare il pescato a terra.

Denis Loctier, inviato di Euronews, si trova a bordo di un peschereccio che va in cerca di gamberetti : "Non volevamo questo pesce, noi usciamo per pescare gamberi quindi perché, a partire dal 1 ° gennaio, non posso più gettare in acqua il pesce che non mi serve?"

Il divieto mira a rendere la pesca piu' sostenibile riducendo gli sprechi, anche in considerazione del fatto che il pesce gettato è perloppiu' morto. Si calcola che questa pratica costi circa un quarto delle catture di tutto il settore a livello mondiale, vale a dire 30 milioni di tonnellate di pesce all' anno. Lo scarto del pesce in eccesso sta compromettendo gli stock ittici.