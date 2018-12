Yemen: crisi umanitaria senza precedenti

Tutto deve passare da Gibuti e da altri nodi centrali, alcuni dei quali ancora inaccessibili. Nei giorni scorsi, come dagli accordi siglati in Svezia, i ribelli Houthi hanno invece consegnato il porto di Hodeida, quello sul Mar Rosso, alla Marina e alla Guardia Costiera governativa, sotto la supervisione dell’Onu. Un primo passo per una soluzione politica ma è ancora troppo poco. Secondo David Beasley, Direttore Esecutivo del Programma alimentare mondiale ci sono ancora troppe zone dove i ribelli stanno bloccando gli aiuti. “Noi chiediamo loro di fare un passo indietro. Ci sono troppe vittime innocenti. A partire dai bambini che non dovrebbero mai essere privati del loro cibo, del sostegno di cui hanno bisogno.”