Le nostre storie preferite del 2018

Gaza: così si vive nella Striscia

L'80% dei quasi due milioni di residenti nella Striscia di Gaza dipende dagli aiuti umanitari. La popolazione è presa tra due fuochi: da una parte il blocco imposto da Israele ed Egitto, dall'altre le divisioni tra le fazioni palestinesi. L'inviata di Euronews Monica Pinna è stata a Gaza per raccontare com'è la vita nella Striscia.

Come e perché si diventa soldati dello Stato Islamico?

Per provare a capire qualcosa in più sul conflitto in Siria abbiamo intervistato Gabriele Del Grande, autore di 'Dawla - La storia dello Stato islamico raccontata dai suoi disertori', una delle inchieste più complete sullo Stato Islamico mai apparse in Italia, finanziata da un crowdfunding capace di raccogliere quasi 50mila euro.