Bahrein: in carcere per un tweet

Dimensioni di testo Aa Aa

Non c’è pace per l’attivista Nabeel Rajab. Un tribunale di Manama, la capitale del Bahrein, ha condannato il difensore dei diritti umani a cinque anni di prigione per alcuni commenti fatti su Twitter in cui criticava il suo governo e l’Arabia Saudita per il loro intervento militare in Yemen. Rajab, tra le figure principali delle proteste nel Paese del 2011, è già in carcere dove sconta una pena per aver espresso dichiarazioni “false e maliziose” contro le autorità locali.

Per numerose organizzazioni, a partire da Amnesty International, questa sentenza è un vergognoso attacco alla libertà d’espressione. Alle proteste delle ONG per i diritti umani di tutto il mondo, per ora non si sono aggiunte quelle dei governi occidentali: il Bahrain resta partner centrale per gli Usa e acquirente di armi da Washington, Londra, Parigi.