Via libera della Camera alla manovra

OPPOSIZIONI NON PARTECIPANO AL VOTO FINALE

Gran parte delle opposizioni hanno deciso di non partecipare all'ultimo passaggio istituzionale. Tra questi : Pd, Leu e + Europa. Soddisfazione invece da parte del premier Conte che ha detto:"gli italiani si accorgeranno "presto" degli effetti positivi della cosiddetta "manovra del popolo".

Polemica in casa 5 Stelle per un post prima pubblicato sul blog del Movimento poi rimosso, in cui a difesa del governo giallo-verde, si legge "il governo, la democrazia è sotto attacco". Una nota che aveva anche suscitato la polemica del Presidente della Camera Fico anche lui del M5S che ha chiarito: "il governo non è sotto attacco".

LA REAZIONE DELL'EUROPA

Da parte dell'Europa, è arrivato il commento del Commissario agli Affari economici e monetari Pierre Moscovici, che ha twittato: "L'Italia ha adottato la legge di bilancio, dopo lunghe discussioni e momenti difficili. Ne seguiremo attentamente l'esecuzione".