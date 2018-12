Indagini sulla navicella spaziale Soyuz: chi ha praticato il foro?

Sembra un film in bilico tra fantascienza e spionaggio, ma è tutto vero quello che è successo a un cosmonauta russo, Sergei Prokopiev, che esplorando la navetta spaziale Soyuz mentre ancora in missione, e ora ferma presso la Stazione spaziale internazionale, ha scoperto un foro che non doveva esserci. Un foro effettuato dall'interno.

Inizialmente gli scienziati avevano sospettato che il foro potesse essere stato provocato dal colpo di un meteorite, quindi dall'esterno.