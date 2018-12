Harry e Meghan: la favola continua

Tanti i fatti e gli avvenimenti di cronaca rosa, ma il 2018 sarà ricordato come l’anno del Royal Wedding. Uno degli scapoli più ambiti al mondo è convolato a nozze. Alla fine il principe Harry e l'attrice statunitense Meghan Markle sono diventati marito e moglie.

Durante il loro fidanzamento Meghan ha dovuto imparare le dure regole della vita reale, farsi conoscere e amare in tutto il Regno Unito. Una storia d’amore non propria facile. In una dichiarazione pubblica, senza precedenti, il principe Harry ha dovuto prendere le difese della sua futura sposa da certi atteggiamenti dei media definiti un po’ razzisti. Anche dietro le quinte, non sono mancati i problemi con il padre di Meghan che ha cercato di oscurare il grande giorno.