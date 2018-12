Tunisia: scontri a funerale di giornalista che si era immolato

Un funerale con una tensione palpabile e poi gli scontri, in serata e nella notte, per protestare contro il governo: a Kasserine, 170 km a sud di Tunisi, è un giornalista il nuovo simbolo della rivolta. Il reporter, Abdel Razzaq Zorgui, di 32 anni, si era dato fuoco dopo aver pubblicato un video-messaggio, un appello contro la povertà e la disoccupazione persistente in quella regione, la più povera del Paese. Qualche ora dopo i funerali, gruppi di persone hanno inziato a dar fuoco a pneumatici e realizzare barricate sulla via principale del capoluogo. Tre agenti sono rimasti feriti, una decina i fermi.