Proteste contro lo smog negli Urali

Cresce la protesta in piazza a Chelyabinsk negli Urali, la città russa in cui i tassi di inquinamento oltrepassano tutti i limiti.

Sfidando le temperature sotto zero centinaia di famiglie con bambini sono sfilate in città contro l'incremento industriale previsto.

L'anno prossimo verrà inaugurata una nuova impresa di estrazione del rame ma gli sforzi per fermare il progetto sono stati vani. L'incontro col sindaco, che parla di Parigi come di un urbano più inquinato di Chelyabinsk, non è stato produttivo.