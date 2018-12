Le ombre del ponte Morandi, le luci del ponte di Piano

L'ex ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio è stato sentito in Procura a Genova nell'ambito dell'inchiesta su ponte Morandi. Ai cronisti ha anche detto che non era a conoscenza delle valutazioni tecniche sul ponte crollato ma che comunque all'epoca della sua direzione al ministero le direttive avevano implementato controlli e risorse per le infrastrutture.