Usa-Russia, verso una nuova crisi dei missili?

Qualcuno ha intenzione di rimettere indietro le lancette della storia. Il presidente americano Donald Trump ha confermato la sua intenzione di ritirare gli Stati Uniti dallo storico trattato sui missili nucleari con la Russia ed ecco che ricompaiono i fantasmi della guerra fredda che si pensavano estinti. Secondo gli analisti la decisione di Trump non è solo in funzione anti-Mosca, ma anche per spianare la strada a un riarmo in funzione anti-Cina. Se è vero però, come accusa Washington, che Mosca da anni viola gli impegni presi 31 anni fa, lo strappo potrebbe riaprire una nuova corsa agli armamenti e innescare una nuova guerra fredda.