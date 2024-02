Di Euronews

Il Presidente russo ha dichiarato di essere pronto a collaborare con entrambi i candidati in caso di rielezione.

A nove mesi dalle elezioni presidenziali di novembre, Vladimir Putin ha dichiarato che preferirebbe la vittoria del presidente in carica Joe Biden rispetto alla vittoria del possibile candidato repubblicano Donald Trump.

In un'intervista rilasciata al giornalista della TV di Stato russa Pavel Zarubin e pubblicata sul canale Telegram del Cremlino, Putin ha affermato che Biden è "più esperto e più prevedibile" dell'ex presidente Donald Trump, attualmente in testa ai sondaggi per le primarie del partito repubblicano.

"È un politico della 'vecchia scuola'", ha dichiarato Putin riferendosi a Biden, "ma lavoreremo con qualsiasi leader statunitense eletto dal popolo", ha aggiunto. Putin ha invece evitato di rispondere alla domanda sull'età avanzata del Presidente Biden (82 anni). "Non sono un medico e non ritengo opportuno fare commenti", ha risposto.

Putin ha poi suggerito che il Presidente Biden era in buona salute quando i due capi di Stato si sono incontrati a Ginevra nel 2021. "Alcuni hanno parlato di un'incapacità del presidente americano, ma io non ho visto nulla del genere", ha detto Putin.

Recenti sondaggi indicano che l'opinione pubblica americana è preoccupata per l'età del Presidente Biden che, se rieletto, avrebbe 87 anni al termine del suo secondo mandato.

Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Ginevra, Svizzera, il 16 giugno 2021 Alexander Zemlianichenko/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Queste parole del Presidente russo hanno spiazzato alcuni osservatori. Solo pochi giorni fa infatti Donald Trump, durante un comizio in South Carolina, ha dichiarato che "incoraggerebbe" la Russia ad attaccare qualsiasi Paese della NATO che non contribuisca con il 2% del suo PIL alle casse dell'alleanza militare.

In Europa ora alcuni temono che un secondo mandato di Trump potrebbe cambiare le carte in tavola per quanto riguarda la posizione unitaria dell'Occidente sul conflitto in Ucraina, a favore del presidente russo Putin.

Joe Biden ha dichiarato martedì che Trump si è "inchinato a un dittatore russo", mentre il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha avvertito mercoledì che la credibilità dell'alleanza atlantica in termini di deterrenza non deve essere "minata".

Donald Trump e Vladimir Putin al vertice del G20 ad Amburgo, Germania, venerdì 7 luglio 2017 Evan Vucci/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

Nell'intervista, Putin ha anche criticato la politica pro-ucraina di Biden. Il presidente degli Stati Uniti ha sempre promesso di stare al fianco di Kiev "fino a quando sarà necessario" e sta lavorando per spingere il Congresso ad approvare un pacchetto di aiuti del valore di 60 miliardi di dollari (56 miliardi di euro) per l'Ucraina.

"Credo che la posizione dell'attuale amministrazione americana sia sbagliata e grave, e ne ho parlato con il Presidente Biden", ha affermato Putin.