Afghanistan: sangue sul voto

Elezioni di sangue in Afghanistan. Con oltre tre anni di ritardo si aprono i seggi per rinnovare il parlamento del paese in guerra da oltre 40 anni. E i nemici della democrazia entrano in azione. Molti attacchi si sono registrati in tutto il paese e il numero delle vittime continua a salire. Fra quelli contrari allo scrutinio i talebani e l'Isis, senza dimenticare che molti candidati sono legati ai signori della guerra che controllano larga parte del paese. Il ministero dell'Interno afghano ha ordinato il dispiegamento di altre 20.000 unità per la protezione dei seggi: sale così a 70.000 il numero di militari e agenti schierati per le parlamentari, ma sembra che serva a poco.