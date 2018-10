Elezioni parlamentari in Afghanistan, nel segno delle donne

Hameeda Danesh quando aveva solo 13 anni venne imprigionata per mesi e picchiata dagli zii, che non volevano lei frequentasse la scuola. Hameeda oggi ha 29 anni ed è candidata per un posto nel parlamento afghano. Qualora durante il voto di sabato dovesse venir eletta, farà di tutto per raggiungere il suo obiettivo: garantire l'istruzione alle prossime generazioni di ragazze afghane, nonostante lo spettro dei talebani.

"Vorrei davvero parlare con i talebani un giorno, per capire perché sono nemici degli afghani", spiega Hameeda. "E per studiare il loro punto di vista e capire perché sono miei nemici quando io non sono coinvolta in nessun conflitto di tipo politico".

Alle imminenti elezioni afghane ci sarà il più alto numero di candidate mai registrato nel Paese: 417 donne, circa il 16% dei 2.565 candidati. Sono 249 i seggi disponibili in Parlamento, mentre alle urne sono chiamati quasi 9 milioni di cittadini di cui un terzo sono donne.