In Afghanistan si vota. E si muore

Decine di morti e non c’è quasi più posto per ricoverare i feriti, ma non è una guerra. Sono le elezioni afghane. Come previsto queste rischiano di diventare una delle giornate di sangue più gravi della storia del paese.Centinia i feriti nella sola capitale Kabul. Secondo il ministro degli interni afgano nel pomeriggio ci sarebbero stati 192 attacchi terroristici in tutto il paese, i talibani ne rivendicano 300. La gente non ha ascoltato le minacce dei talebani che avevano promesso un giorno di sangue e si è recata a votare senza paura. E i nemici della democrazia questo non possono sopportarlo.