Nations League: la Francia affonda la Germania, Löw in bilico

La Francia non sbaglia nella quarta giornata del Gruppo A1 di Nations League, vincendo in rimonta sulla Germania. La Mannschaft, in vantaggio con Kroos, si fa prima agganciare e poi superare grazie a una doppietta di Griezmann e vede ora lo spettro della retrocessione nella Lega B sempre più vicino. Se Löw si era salvato in corner dopo i Mondiali, nonostante l'eliminazione dei tedeschi nella fase a gironi, ora la sua panchina è veramente in bilico. Il tutto mentre i Campioni del mondo si confermano tali.