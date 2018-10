Formula 3: Mick Schumacher campione d’Europa

Sul circuito di Hockenheim, in Germania, il tedesco Mick Schumacher è incoronato campione di Formula 3.

Il secondo posto in gara basta per agguantare il titolo, nella giornata che vede il successo dell'estone Juri Vips, partito in pole position.

Figlio del sette volte campione del mondo di F1, Michael, il 19enne Mick Schumacher sopravanza di ben 49 punti il rivale più vicino, il britannico Dan Ticktum.

Dopo una prima stagione senza successi in Formula 3, corredata dal 12esimo posto in classifica, il ragazzo è venuto fuori quest’anno in maniera propompente: il primo successo è arrivato a Spa, dove il padre esordì in F1 nel 1991.

Da lì in avanti, per Schumi junior è stata un'autentica parabola ascendente.