Thierry Henry allenatore del Monaco: sarà il nuovo Deschamps?

Finalmente in panchina!

MONTECARLO (PRINCIPATO DI MONACO)

Thierry Henry ha finalmente trovato una panchina degna di lui: accordo di tre anni al Monaco, al posto dell'esonerato Leonardo Jardim.

Il Mondiale "belga"

Henry debutterà in campionato il 20 ottobre a Strasburgo e il 24 ottobre esordio in Champions League contro il Bruges.

Dopo il Mondiale nel quale Henry è stato assistente di Roberto Martinez al Belgio (terzo posto finale, ma sconfitta in semifinale proprio con la Francia), il piu prolifico bomber della storia della nazionale francese (51 gol in 123 partite) aveva avviato trattative prima con l'Aston Villa, serie B inglese e poi con il Bordeaux, in Francia, senza mai trovare l'accordo.

Henry *barbuto" durante il Mondiale con il Belgio: 3.posto.

Henry ritorna a casa

Per Thierry Henry, 41 anni, è la prima esperienza da capo allenatore, La vivrà in un ambiente che conosce bene, visto che la carriera da calciatore è iniziata proprio dal Monaco.

Delusione Juve, leggenda Arsenal

Dopo l'esplosione con il Monaco, Henry passa alla Juventus (esperienza deludente, solo 3 gol in 20 partite in sei mesi nel 1999) e in seguito all'Arsenal (8 stagioni, miglior cannoniere straniero di sempre con 228 gol con la maglia dei "Gunners"!), al Barcellona e ai New York Red Bulls.

Il giorno della presentazione di Henry a Barcellona: il numero 14 che fu di Cruijff.

Gli anni d'oro dell'Arsenal, di fianco al suo mentore Arsene Wenger.

Un'impresa complicata

Il Monaco, campione di Francia appena due anni fa, è ora terz'ultimo in Ligue1, dove non vince dalla prima giornata (3-1 al Nantes) e con un solo punto raccolto in Champions League. Rilanciare i biancorossi sarà un'impresa complicata.