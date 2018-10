Opera House: protesta contro l'utilizzo comerciale dell'edificio

Oltre 1.500 persone si sono incontrate davanti all'Opera House di Sydney per protestare contro l'uso delle sue iconiche 'vele' come cartellone pubblicitario per la corsa di cavalli 'The Everest', annunciata come la più ricca al mondo con un premio di 13 milioni di dollari australiani (8 milioni di euro).

"E' stato fatto con stile- ha detto il primo ministro del Nuovo Galles del Sud che ha continuato - Un evento che quest'anno è ridimensionato rispetto alle versioni precedenti. E' stato anche organizzato in modo molto meno eclatante. Voglio dire alle brave persone del Nuovo Galles Del Sud è importante che i grandi eventi vengano sostenuti. E' impotrante stare dalla parte del paese. Ma certamente farlo con gusto."