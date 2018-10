Florida, l'uragano Michael punta sul sud della Florida con venti fino a 160 Km/h

E' in arrivo la forza devastante dell'uragano Michael di categoria 2 (su 5), che si sta per abbattere sulla Florida, e che dovrebbe colpire la terraferma a metà della giornata di oggi mercoledì 10 ottobre, secondo il centro per gli Uragani americano, mentre il governatore della Florida Rick Scott ha definito l'uragano come il più pericoloso mai abbatutosi sullo Stato e ha chiesto ai cittadini di seguire le indicazioni delle autotità perché non farlo potrebbe costare loro la vita.

La tempesta potrebbe infatti intensificarsi ulteriormente, raggiungendo la categoria 4 con venti fino a 160 chilometri all'ora. Le forti piogge che ha rovesciato nel weekend hanno causato già 13 morti nell'America centrale tra El Salvador, Honduras e Nicaragua.

In dieci contee della Florida è stata ordinata l'evacuazione obbligatoria, che coinvolge oltre 100 mila persone in 16 contee lungo una linea di costa di circa 320 km nelle zone della Florida nordoccidentale, mentre l'allarme si è esteso anche in Alabama e in Georgia, dove è stato già dichiarato lo stato d'emergenza.