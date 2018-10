G6 di Lione, salvini: "L'Europa ci ha ascoltato"

Matteo Salvini da lunedì sera era a Lione per il G6 dedicato ai temi delle migrazioni e del terrorismo. Molti anche i bilaterali che il vicepremier ha tenuto con i suoi omologhi europei. Alla fine la soddisfazione, almeno nelle dichiarazioni. Così il commissario europeo per le migrazioni, il greco Dimitzris Avramopoulos: "Abbiamo trovato un terreno comune nel discutere queste tematiche. Nessun paese dentro o fuori l'Unione Europea può affrontare questi problemi da solo. L'Italia sarà sostenuta e aiutata dall'Unione europea perché è una delle prime linee fra i paesi membri che ha sofferto di più negli ultimi 4 anni a causa di questo fenomeno".

Anche Matteo Salvini si è detto soddisfatto delle discussioni con i rappresentanti di Bruxelles: Con Avramopoulos è andata benissim. Si è trovato d'accordo con no. Stiamo preparando una missione in comune che per l'Italia è uno dei paesi più problematici, perché sono arrivati quasi 60.000 immigrati negli ultimi anni, e rusciamo a espellerne solo qualche centinaio. Quindi riuscire ad avere accordi seri con la Nigeria con l'aiuto della Commissione europea sarà imporrtante per l'Italia e per il governo italiano.

Così il nostro inviato: "È stato un vertice piuttosto informale. Naturalmente non è in queste occasioni che si firmano i trattati però è sempre un'occasione in cui i leader politici e soprattutto quelli più operativi in particolare in merito ai temi delll'immigrazione, come ui ministri degli esteri discutono e si chiariscono. Il clima era ottimo a giudicare da quello che ci hanno raccontato".