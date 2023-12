Di Maria Michela D'Alessandro

Nella serata di mercoledì Emmanuel Macron ha partecipato a un dibattito tv per difendere la contestata legge sull'immigrazione: "L'elettorato è a favore"

La contestata legge sull'immigrazione è "uno scudo che ci mancava. Il cuore di quello che vogliamo fare è dire che bisogna battersi contro i flussi, gli arrivi clandestini".

È il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, intervistato all'Eliseo da France 5, a rispondere nella serata di mercoledì alle critiche sulla crisi politica della maggioranza dopo l'approvazione della legge sull'immigrazione.

L'intervento di Macron sul canale televisivo pubblico francese è arrivato dopo un giorno dall'approvazione della controversa riforma dell'immigrazione proposta dal ministro dell’Interno di centrodestra Gérald Darmanin.

Martedì l'Assemblea nazionale ha votato a favore del disegno di legge con 349 sì e 186 no, il partito di governo Renaissance ha ricevuto il sostegno di diversi partiti di centrodestra, fra cui quello dei Républicains e Rassemblement National, il partito di estrema destra francese di Marine Le Pen.

Proprio la scelta del Rassemblement National è stata definita come il "bacio della morte": la nuova legge sull’immigrazione ha diviso i deputati del partito del presidente Emmanuel Macron che hanno vissuto l’intera vicenda come "una deflagrazione", al punto che il ministro della Sanità, Aurélien Rousseau, ha dato le dimissioni.

Il secondo obiettivo è una migliore integrazione attraverso l'apprendimento della lingua e del lavoro Emmanuel Macron Presidente della repubblica francese

Cosa preve la legge sull'immigrazione in Francia

Tra le nuovo misure, la riduzione dell’accesso ai sussidi per le persone migranti, l'introduzione di una cauzione da versare allo stato da parte degli studenti stranieri che hanno bisogno di un permesso di soggiorno, quote di immigrazione annuali, la reintroduzione del reato di “soggiorno illegale”. Inoltre, la legge renderà più difficile per i figli nati in Francia da persone straniere diventare francesi e stabilisce che le persone con doppia cittadinanza condannate per gravi reati possano perdere quella francese.

Nonostante la legge abbia spaccato la maggioranza, "l'elettorato è a favore", ha commentato Macron in diretta tv, aggiungendo: "Quando voi vivete in un quartiere popolare, quando avete dei problemi di sicurezza, quando ci sono le conseguenze dell'immigrazione clandestina, allora siete a favore di questa legge".