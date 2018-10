Le auto elettriche spopolano al Motor Show di Parigi

"Alcune delle più significative innovazioni in questo Motor Show si possono trovare nel settore dei nuovi veicoli elettrici, anche se - riporta Denis Loctier di Euronews - le nuove elettriche assomigliano molto alle loro controparti alimentate a benzina".

Mercedes ha fatto debuttare proprio a Parigi la E-Cell, declinazione totalmente elettrica della compatta della casa di Stoccarda: l'auto è equipaggiata con motore elettrico, alimentato da batterie realizzate dall’americana Tesla.

I competitors, compresa Audi, hanno portato al salone di Parigi l'e-tron Suv con una autonomia stimata in 400 chilometri. Le norme sempre più stringenti in materia di tutela ambientale, anche in Francia, rendono le auto elettriche ancora più appetibili sul mercato.

Dice Alexandre Chazel del Gruppo Renault: "I francesi si chiedono: sarò in grado di guidare la mia macchina domani e se avrò necessità di cambiarla, allora quale potrei scegliere? Le domande sono tante: come si ricaricano, quanta autonomia hanno, quale prezzo, in che modo si compra una macchina elettrica".

Nel range delle nuove venute, accessibili ad una fascia più ampia di utenti, anche il modello 3 di Tesla ha debuttato al Motor Show di Parigi: design minimalista che va a concorrere con i più lussuosi e stravaganti modelli , come i retro futuristici concepts di Mercedes e Peugeot.