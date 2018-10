Terremoto in Indonesia: ritrovati vivi oltre trenta studenti

In Indonesia, sono ripresi i voli commerciali per Palu, l'unico aeroporto della zona, ma le operazioni sono limitate a tre voli giornalieri, dato che le strutture sono state gravemente danneggiate dal sisma.

Mentre la macchina dei soccorsi inizia gradualmente a carburare, la buona notizia è data dal fatto che tra le vittime accertate non ci sono i 31 studenti, ritrovati ancora in vita, intrappolati in due scuole.

I volontari della Croce Rossa hanno distribuito aiuti agli abitanti dei villaggi colpiti: secondo fonti ufficiali indonesiane, il bilancio ancora provvisorio della tragedia parla di 1658 persone decedute e circa 70.000 sfollate.

Le famiglie continuano a cercare i propri congiunti dispersi, se ne contano oltre mille.

Dal canto proprio, l'ONU intende raccogliere 50 milioni di dollari da destinare come "aiuti immediati" alle vittime, mentre Save the Children esprime preoccupazione per una imminente emergenza sanitaria.

Intanto, alla periferia di Palu, una squadra francese di esperti soccorritori ha iniziato la ricerca di parti del corpo di vittime che spuntano dal fango.