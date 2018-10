Brasile, Bolsonaro in testa ai sondaggi

È in testa ai sondaggi Jair Bolsonaro , il candidato dell’estrema destra brasiliana che si presenta come favorito alle presidenziali di domenica. Durante un comizio ha ricordato che il suo secondo nome è Messia, ma ha aggiunto di non essere il salvatore del Brasile. “Siamo tutti noi, che salveremo il Paese”, ha detto ai suoi sostenitori durante un comizio.

"Quello che mi ha spinto a prendere questa decisione è il fatto che Bolsonaro non fa compromessi politici", spiega Ivan.

La popolarità di Bolsonaro è cresciuta costantemente: secondo gli ultimi sondaggi si attesta almeno al 30%.

“È un candidato per il quale c’è incertezza rispetto al suo impegno per la democrazia. Possiamo dare per scontato l’impegno di tutti gli altri candidati a queste elezioni. Con Bolsonaro, no, non possiamo darlo per scontato", commenta Lier Pires Ferreira, analista politico.

La preoccupazione c’è anche nella comunità internazionale, come testimonia la copertina dell’Economist che definisce Bolsonaro l’ultima minaccia dell’America Latina.

"Dal 6 settembre, quando è stato ferito con un coltello, Jair Bolsonaro ha gestito la maggior parte della sua campagna da questo ospedale ed è da qui che ha comunicato con i suoi sostenitori", spiega Moisés Pozzi, giornalista di Euronews.

Tornato in campagna elettorale, Bolsonaro si è detto sicuro della sua vittoria. "Quello che vedo in queste manifestazioni è un chiaro segno che la gente sta dalla nostra parte", ha detto. Anche Ivan è d'accordo: secondo lui Bolsonaro presterà giuramento come presidente a gennaio.