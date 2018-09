Grecia, nell'inferno del campo di Moria

Più di novemila persone stipate in uno spazio che non potrebbe contenerne nemmeno tremila. Così sull'isola di Lesbos in Grecia per migranti e rifugiati è l'inferno. È il campo di Moria, dove vengono trattenuti i migranti arrivati via mare sulle coste greche. Ore di attesa per ricevere un pasto, tende rabberciate per proteggersi dal freddo della notte. Molti, preoccupati per l'autunno che si avvicina, si sentono in trappola.