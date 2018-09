Maduro a pranzo in un ristorante di lusso a Istanbul, sdegno in Venezuela

Nicolas Maduro a pranzo in uno dei ristoranti più cari di Istanbul. Non sono piaciute per niente in Venezuela le immagini che ritraggono il presidente da 'Salt Bae', ristorante di proprietà di Nusret Gokce, macellaio e ristoratore turco diventato una celebrità per il suo modo di versare il sale sulla carne.

Una popolarità che ha permesso al Gokce di aprire una serie di ristoranti in tutto il mondo, noti anche per i prezzi non alla portata di tutte le tasche. Il Venezuela è squassato da una gravissima crisi economica e sociale, milioni di persone lottano ogni giorno contro la fame e la carne rossa è un lusso che in pochi si possono permettere.

Non stupisce quindi che le immagini che mostrano un Maduro sorridente, a tavola assieme alla moglie Cilia durante una sosta nel viaggio di ritorno dalla Cina, abbiano generato in patria reazioni sdegnate. I video, pubblicati dallo stesso Gokce su Twitter ed Instagram, sono poi stati rimossi.

L'opposizione politica del Venezuela ha affermato che l'episodio è un'ulteriore testimonianza della disconnessione di Maduro dalla situazione reale del paese. Una crisi, quella venezuelana, che ha spinto oltre 2 milioni di persone a lasciare il Paese a causa della diffusa carenza di cibo e medicinali.

Maduro ha parlato della cena in un'intervista trasmessa dalla tv di stato venezuelana. "Gokce si è preso cura di noi personalmente - ha detto Maduro -. Abbiamo parlato, è una persona allegra e simpatica. Ci ha detto più volte di amare il Venezuela".

Maduro era di ritorno da un viaggio a Pechino in cui ha cercato di ottenere nuovi finanziamenti per dare ossigeno alle asfittiche casse del Venezuela. Il faccia a faccia con il presidente Xi Jinping ha fruttato diversi accordi di cooperazione, la maggior parte dei quali riguardanti il settore energetico.

Gokce deve la sua celebrità ad un video del 2017 in cui versa del sale sulla carne con un movimento simile a quello di un cobra. Il video, diventato virale, l'ha trasformato in una star dei social (ha più di 15 milioni di follower su Instagram) e gli ha consentito di aprire ristoranti a New York, Miami e in Medio oriente, in cui i tagli di carne più pregiati nel menù costano diverse centinaia di dollari.