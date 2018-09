Spagna: 458 migranti tratti in salvo nelle ultime ore

Per la prima volta dallo scoppio della crisi migratoria la Spagna è diventato il primo paese di approdo dei migranti in arrivo soprattutto dai paesi dell'Africa. Secondo i dati Frontex 19.600 sono giunti in Italia nei primi 8 mesi, quasi 30.000 hanno scelto invece la rotta del mediterrano occidentale. Nelle ultime ore le autorità spagnole hanno messo in salvo un totale di 458 migranti.

Le immagini della Guardia Costiera spagnola mostrano il salvataggio critico avvenuto nella giornata di sabato di 60 migranti il cui gommone aveva in parte iniziato ad imbarcare acqua. alcune delle peresone a bordo sono cadutein acqua rischiando di annegare.

I primi 414 sono stati intercettati nello stretto di Gibilterra in sei operazioni diverse a cui si aggiungono altri 15 recuperati davanti alla costa nella provincia di Alicante e altri 29 nella Canarie.

Nelle ultime ore è tornata in acque internazionali l'Aquarius dopo un lungo scalo tecnico a Marsiglia. L imbarcazione già al centro di un duro braccio di ferro con il governo italiano a metà agosto, sarà dunque l'unica nave di ong impegnata al momento nel soccorso dei migranti che cercano di raggiungere l'Europa.