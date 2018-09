Coppa Davis: Francia ancora in finale

La Francia di Yannick Noah liquida la Spagna orfana di Nadal e avvicina una storica doppietta in Coppa Davis. Nel doppio di questo sabato Nicolas Mahut e Julien Benneteau si sono imposti per 6-0, 6-4, 7-6 sulla coppia Marcel Granollers e Feliciano Lopez, regalando così ai transalpini un secco 3-0, che vale l'accesso alla seconda finale consecutiva, dopo il successo dello scorso anno.

Il sofferto 7-5, 7-6, 1-6,6-7, 7-6 di Mike Bryan e Ryan Harrison su Ivan Dodig e Pave Matic nell'altra semifinale rilancia le speranze degli Stati Uniti, che accorciano così le distanze dalla Croazia, ora in vantaggio per 2-1. Determinante per l'accesso in finale sarà quindi l'esito dei singoli che questa domenica opporranno Marin Cilic a Steve Johnson e Borna Coric a Frances Tiafoe.