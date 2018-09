Reportage dalla rotta del Niger

Una troupe di Euronews con la giornalista Valérie Gauriat è andata in Niger per documentare lo stato della rotta che dal continente africano conduce verso la Libia e poi in italia. Secondo i dati dello Iom, dal 2015, quando il Niger ha iniziato a lavorare sull’immigrazione, i flussi verso la Libia si sono ridotti da 5/7mila a settimana a mille. Un'inversione determinata da percorsi ormai impervi e da controlli rafforzati per i trafficanti.Oggi la maggior parte dei migranti sceglie di tornare indietro e fare rotta verso i paesi di origine:

Valérie Gauriat: le persone a bordo di questi veicoli ci raccontano che hanno cercato di affrontare la traversata verso il mediterraneo e l'Europa ma non ci sono riusciti. La situazione adesso in Libia è troppo pericolosa per loro. Molti di loro ci hanno detto che vogliono tornare nei propri paesi.

Migrante: Ci hanno trasportato per rinchiuderci., abbiamo pagato ma non avevamo le persone in grado di portarci a destinazione.