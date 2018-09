Lione: vettura entra sulla pista in aeroporto, conducente arrestato

Inseguito dalla Polizia, l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha abbandonato la vettura poco dopo essere entrato dal Terminal 1 dell'aeroporto Saint-Exupéry.

Ha quindi provato a fuggire a piedi, ma gli agenti l'hanno prontamente arrestato, con l'ausilio di 20 pattuglie della Polizia locale e di un elicottero.

Il veicolo sul quale viaggiava era stato precedentemente segnalato, perché aveva percorso un tratto in contromano ed a grande velocità sull'autostrada A46.

Una giornalista di Euronews, Marcela Martínez, era a bordo di uno degli aerei che non sono potuti decollare: "Il comandante ci ha detto che non saremmo potuti partire a causa di un veicolo non identificato sulla pista, inoltre non siamo nemmeno potuti scendere dall'aereo perché mancava il personale a terra".

Lione Saint-Exupéry è il quarto aeroporto della Francia per numero di passeggeri dopo i due di Parigi (Charles de Gaulle e Orly) e quello di Nizza.