La Commissione europea è a Kiev per incontrare il governo ucraino proprio nelle ore che sembrano precedere una nuova offensiva russa. Un vertice che arriva in un momento particolarmente delicato con il presidente russo Vladimir Putin che si dice minacciato dall'invio di nuovi armi inviate dai paesi occidentali in aiuto all'esercito ucraino. In particolare il presidente russo ha puntato l'indice contro l'invio di carri armati tedeschi. A Kiev, la presidente della commissione Ursula Von Der Leyen è accompagnata da una quindicina di commissari, tra cui l'italiano Paolo Gentiloni . Il summit sarà l'occasione per fissare nuovi punti di contatto e di cooperazione e per tornare a parlare di ricostruzione e di auti.