Cinque Paesi si sono opposti ai piani della Commissione europea per ciò che considerano una visione sempre più centralizzata per la pianificazione dell 'elettricità futura in Europa, secondo un documento visionato da Euronews.

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Bulgaria, Finlandia, Francia, Polonia e Svezia sostengono che la transizione verde dell'Unione europea rischia di diventare più lenta, più costosa e meno sicura se Bruxelles cerca di comandare lo sviluppo della rete dal centro. Propongono invece un'Europa di regioni coordinate piuttosto che un'unione energetica completamente centralizzata.

"Un approccio esclusivamente top-down ostacolerebbe l'obiettivo del Pacchetto Reti. In alternativa, suggeriamo di rafforzare ed estendere l'approccio di pianificazione e valutazione regionale", si legge nel documento.

La proposta della Commissione Ue per la revisione delle reti elettriche e le critiche degli Stati membri

A dicembre la Commissione ha lanciato una proposta legislativa per la revisione delle reti, chiedendo un maggiore coordinamento nella revisione della normativa Ue che regola le infrastrutture energetiche transeuropee, compresa la creazione di uno "scenario centrale" per guidare gli investimenti a lungo termine nei Paesi dell'Ue.

La coalizione di cinque Paesi sostiene che questo approccio non comprende il reale funzionamento dei sistemi energetici sul campo. L'infrastruttura energetica è troppo complessa, specifica per ogni regione e politicamente sensibile per essere progettata attraverso un unico modello guidato da Bruxelles.

Dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, l'Ue ha accelerato gli sforzi per aumentare la sicurezza energetica elettrificando l'industria e integrando le energie rinnovabili a una velocità senza precedenti. Questo senso di urgenza ha dato alla Commissione il potere di cercare una supervisione strategica più forte, innescando una maggiore sensibilità nazionale in materia di sovranità, competitività industriale e costi pubblici.

I firmatari sostengono che le società nazionali responsabili della gestione della rete elettrica ad alta tensione e le autorità regionali possiedono le conoscenze operative necessarie per identificare le reali strozzature, le vulnerabilità della sicurezza e le priorità di investimento.

Un controllo guidato dalla Commissione, sostengono, potrebbe produrre infrastrutture che sembrano efficienti in teoria ma che in pratica si rivelano uno spreco economico. "Uno scenario unico presuppone erroneamente che esista un solo modo per raggiungere gli obiettivi della politica energetica e climatica", si legge nel documento.

I Paesi temono un futuro in cui i massicci interconnettori vengano costruiti senza un adeguato allineamento con i potenziamenti della rete nazionale, lasciando le costose infrastrutture sottoutilizzate mentre i consumatori ne assorbono i costi attraverso l'aumento delle bollette elettriche.

Le società nazionali responsabili della trasmissione dell'energia, come la francese Réseau de Transport d'Électricité o la svedese Svenska kraftnät, dovrebbero rimanere gli architetti tecnici della pianificazione, mentre la Commissione dovrebbe agire principalmente come coordinatore piuttosto che come direttore, suggerisce la lettera.

La Svezia tra i Paesi più critici in merito alla proposta dell'Ue per le reti elettriche

La Svezia è uno dei Paesi dell'Ue che più si è schierato contro il piano della Commissione per la rete elettrica. Di recente, Stoccolma ha annunciato l'intenzione di bloccare la costruzione di un nuovo cavo elettrico verso la Danimarca, in risposta alla proposta della Commissione di utilizzare i proventi delle tasse sulla congestione dell'elettricità per rinnovare l'infrastruttura elettrica del blocco.

"L'Ue non dovrebbe ricevere i soldi degli svedesi per l'elettricità. Al momento, Bruxelles non ci ascolta. Per questo motivo stiamo mettendo in pausa i progetti di nuovi cavi per l'esportazione di energia", ha dichiarato l'11 maggio la ministra svedese dell'Energia Ebba Busch.

Le entrate derivanti dalla congestione dell'elettricità sono i fondi in eccesso generati quando le linee elettriche raggiungono la capacità, che vengono poi riutilizzati per costruire infrastrutture migliori o ridurre le tariffe per i consumatori, ha spiegato l'Agenzia dell'Ue per la cooperazione dei regolatori dell'energia.

Busch ha detto che il testo legislativo, attualmente in fase di negoziazione, limita ancora l'uso dei ricavi da congestione da parte degli Stati membri più di quanto non faccia la legge attuale. Busch ha aggiunto che il governo svedese sta valutando se procedere con nuovi cavi verso la Finlandia.

I negoziati sul Pacchetto reti dell'Ue

Gli imminenti negoziati sul cosiddetto Pacchetto reti, che prevede un investimento di 1.200 miliardi di euro entro il 2040 per rinnovare le infrastrutture elettriche, vanno ben oltre le reti e i cavi. Stanno diventando un test su come l'Ue bilancia il coordinamento strategico con il controllo nazionale nell'era della transizione climatica.

I cinque Paesi sostengono che la Commissione stia andando oltre il coordinamento e si stia orientando verso il controllo politico della pianificazione degli investimenti. Particolarmente controversa è l'idea che Bruxelles possa avviare progetti al di fuori dei meccanismi di pianificazione nazionali esistenti - una linea rossa per i firmatari.

I firmatari insistono sul fatto che i Paesi dell'Ue devono mantenere l'autorità politica sulle scelte energetiche, soprattutto per quanto riguarda i mix energetici nazionali e le priorità strategiche delle infrastrutture.

"La divisione delle responsabilità deve essere chiara: gli Stati membri devono mantenere il potere decisionale politico, i gestori della Rete europea dei sistemi di trasmissione (Entso) e i gestori dei sistemi di trasmissione (Tso) devono fornire le loro competenze tecniche e la loro conoscenza delle reti energetiche e la Commissione deve garantire il coordinamento e il dialogo con i gruppi della Rete transeuropea di trasporto (Ten)", si legge nel documento.

Tuttavia, i cinque Paesi dell'Ue non rifiutano del tutto il coordinamento europeo. Secondo il documento, essi sostengono la cooperazione transfrontaliera e riconoscono la necessità di infrastrutture interconnesse per raggiungere la decarbonizzazione e la sicurezza energetica.

Bulgaria, Finlandia, Francia, Polonia e Svezia non si oppongono del tutto al coordinamento Ue su reti elettriche

L'eurodeputata Tsvetelina Penkova (S&D/Bulgaria), che guida il dossier legislativo al Parlamento europeo, sostiene in linea di massima un sistema di pianificazione delle infrastrutture energetiche più centralizzato a livello europeo, anche se cerca di preservare alcuni input nazionali e garanzie di trasparenza.

"La relatrice sostiene l'orientamento della Commissione verso un'architettura di pianificazione più forte a livello dell'Unione, basata su uno scenario centrale, sull'identificazione dei bisogni infrastrutturali e su un'analisi costi-benefici più armonizzata", si legge nella bozza di relazione della Penkova pubblicata il 24 aprile.

La presidenza cipriota dell'Ue, che sta attualmente mediando i dossier politici tra i 27 Paesi dell'Unione, ha già preso in considerazione "molte modifiche al testo per riflettere le loro preoccupazioni ed esigenze", ha dichiarato un portavoce a Euronews.

"Ci stiamo ora muovendo verso un compromesso equilibrato e, cosa importante, siamo vicini a raggiungere un accordo", ha aggiunto il portavoce della presidenza cipriota, sottolineando "quanto sia critico il dossier".

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha recentemente esortato i colegislatori dell'Ue, il Consiglio e il Parlamento, ad accelerare un accordo politico sul Pacchetto reti prima dell'estate.

Tuttavia, a causa delle lotte politiche, che vedono contrapposti i Paesi che necessitano di finanziamenti per l'interconnessione e i contribuenti netti preoccupati per la ridistribuzione, è più probabile che il dossier venga rimandato alla prossima presidenza irlandese dell'Ue, che prenderà il timone il 1° luglio.