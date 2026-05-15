È stata pubblicata una prestigiosa classifica mondiale delle compagnie aeree e nessuna compagnia europea ha ottenuto il punteggio più alto.

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Ogni anno, dal 1999, Skytrax , un'organizzazione internazionale di valutazione del trasporto aereo con sede a Londra, assegna le cinque stelle solo a pochi operatori. Quest'anno, la top ten è composta esclusivamente da compagnie aeree asiatiche e mediorientali, senza alcun vettore europeo in vista.

I requisiti necessari per una compagnia aerea per ottenere le cinque stelle su Skytrax

Riconosciuto come uno dei migliori sistemi di valutazione della qualità delle compagnie aeree, l'Airline Rating a cinque stelle di Skytrax sottopone gli operatori a test rigorosi per verificare se hanno diritto al primo posto. L'ente evita di valutare le recensioni dei clienti che, a suo dire, "non possono fornire un sistema di valutazione della qualità globale coerente e unificato per il settore aereo".

L'ente esamina invece gli standard di qualità in prima linea di ciascuna compagnia aerea per quanto riguarda i prodotti e i servizi, che comprendono sia l'ambiente di bordo che quello aeroportuale. Questo va dal servizio del personale agli standard dei prodotti, così come la coerenza della flotta di una compagnia aerea e le offerte a terra e a bordo.

Per ottenere una valutazione a cinque stelle non è necessario che ogni categoria ottenga il massimo punteggio nella scala di Skytrax, ma è necessario che siano soddisfatti determinati criteri tra le categorie per ottenere la classifica.

Non essendoci una classifica specifica tra le dieci migliori compagnie aeree, queste sono elencate in ordine alfabetico.

Le dieci migliori compagnie aeree al mondo

All Nippon Airways, Giappone

È il 13esimo anno consecutivo che la compagnia aerea giapponese ottiene una valutazione di cinque stelle, l'unica del Paese ad aver ottenuto questo riconoscimento per più di dieci anni consecutivi.

In un comunicato, l'operatore ha dichiarato: "L'alta valutazione è dovuta alla costante fornitura di servizi di alta qualità, alla profonda comprensione delle diverse esigenze dei nostri clienti globali e al continuo miglioramento dei nostri servizi".

Asiana Airlines, Corea del Sud

Asiana Airlines ha ottenuto il punteggio di cinque stelle grazie alla qualità dei suoi prodotti in aeroporto e a bordo e al servizio del personale. I posti a sedere, i servizi, il cibo e le bevande, la pulizia e la valutazione del servizio hanno contribuito al raggiungimento del punteggio.

Skytrax ha elogiato in particolare il suo personale, affermando che "continua a distinguersi nei benchmark internazionali", nonché il suo hub all'aeroporto di Incheon, a Seoul, lodandone "l'efficienza di base". È interessante notare che Asiana si fonderà con Korean Air alla fine del 2026.

Cathay Pacific Airways, Hong Kong

Con sede a Hong Kong, Cathay Pacific Airways è stata particolarmente elogiata per la qualità del suo aeroporto, l'Hong Kong International, nonché per i prodotti di bordo e il servizio del personale, sia in cabina che a terra.

Sono stati lodati anche i posti a sedere, i servizi, la pulizia e l'offerta di cibo.

EVA Air, Taiwan

La principale compagnia aerea indipendente della nazione asiatica è riuscita a ottenere la certificazione a cinque stelle per l'11esimo anno consecutivo.

Skytrax ha evidenziato le sue eccellenti prestazioni in diverse aree, tra cui la sicurezza dei voli, la professionalità dell'equipaggio di cabina, la pulizia degli aeromobili, i servizi di business class e la qualità delle bevande a bordo.

Anche i servizi di terra, tra cui l'efficienza del check-in, le operazioni di trasferimento, la gestione dei bagagli e la funzionalità delle lounge, hanno ricevuto i complimenti.

Hainan Airlines, Cina

Skytrax ha elogiato la compagnia aerea cinese per i suoi prodotti e gli standard di servizio sia in classe economica che in classe business, e ha lodato le sue offerte di ristorazione in volo e il suo servizio attento.

"Gli standard di servizio in aeroporto sono efficienti e le lounge a marchio Hna sono disponibili in alcuni hub chiave e offrono un'esperienza elevata", ha dichiarato l'ente.

Japan Airlines, Giappone

Japan Airlines ha ricevuto la classifica a cinque stelle per il quinto anno consecutivo.

In un comunicato, l'operatore, con sede a Tokyo, ha espresso la propria soddisfazione per il riconoscimento, attribuendolo al suo "approccio leader del settore alla sicurezza e al benessere, alla sostenibilità e all'esperienza complessiva dei nostri ospiti".

Korean Air, Corea

La compagnia di bandiera sudcoreana è stata elogiata per l'alto livello di coerenza qualitativa offerto ai clienti.

"Il personale di cabina di Korean Air lavora sodo e con professionalità, e gli standard della classe economica sono particolarmente lodevoli", ha dichiarato Skytrax, che ha anche lodato "un eccellente prodotto di bordo in prima, business e classe economica, che si combina con un servizio del personale molto efficiente e sincero".

Qatar Airways, Qatar

Qatar Airways, la compagnia di bandiera del Paese, è stata una delle prime compagnie aeree a ricevere lo status di cinque stelle da Skyrax e da allora ha mantenuto la sua reputazione.

Skytrax ha dichiarato che la compagnia "mantiene la sua leadership globale nell'offrire ai clienti i più alti standard di prodotto e di servizio", lodando anche i posti a sedere, i comfort e l'eccellente servizio del personale.

Singapore Airlines, Singapore

La compagnia di bandiera di Singapore è stata elogiata con entusiasmo da Skytrax, che ha dichiarato che offre "standard superlativi" nei voli a lungo raggio e regionali e "continua a innovare e a definire l'esperienza del viaggio aereo".

L'offerta di classe economica è stata giudicata di livello eccellente, insieme alla prima e alla business, mentre il suo hub di Changi è stato definito "una parte essenziale del successo di Singapore Airlines".

Starlux Airlines, Taiwan

Nonostante operi da soli sei anni, Starlux ha ricevuto il premio grazie alla sua offerta in tutte e tre le classi di cabina, oltre che per il suo personale di bordo.

Skytrax ha inoltre lodato la sua moderna flotta, composta da A321neo, A330neo e A350-900, che rende l'esperienza del cliente eccezionalmente confortevole.