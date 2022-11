no comment

Siversk, nell'oblast di Donetsk, è stata bombardata con missili e razzi quest'estate dalla forze russe che hanno invaso l'Ucraina. Non sono mai riusciti a conquistare la città da 12.000 abitanti, dove oggi sono rimasti in pochi a vivere.

"Stiamo preparando la legna. Non abbiamo altra scelta. Cerchiamo di sopravvivere grazie alla legna. Seminterrato, forno e legna, sono tutto ciò che abbiamo", racconta un 39enne residente a Siversk che vive con la madre e che nonostante tutto non vuole abbandonare la sua casa. L'unica possibilità di sopravvivenza qui, dove l'inverno già arrivato, è trovare legna per scaldarsi.