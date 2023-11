Di Euronews

Il settore turistico è pronto ad affrontare le sfide del futuro. Gli operatori del settore che partecipano al World travel market a Londra sono "fiduciosi"

Instabilità globale data da i recenti conflitti, incertezza economica ed eventi meteorologici estremi: l’industria del turismo si trova ad affrontare molti venti contrari. Di questi e molti altri temi si discute quest'anno al World travel market a Londra.

Per Vasyl Zhygalo, Portfolio director del World travel market la pressione finanziaria è stata sicuramente "una delle sfide che abbiamo vissuto negli ultimi anni".

"Ma quello che abbiamo visto è che le persone non sono pronte a fare il cambio, continuano a spendere soldi per i viaggi".

Vasyl Zhygalo, Portfolio Director del World Travel Market. Euronews

Il settore turistico ha dovuto correre ai ripari per far fronte agli eventi che hanno causato instabilità globale, tra cui la crisi climatica. La scorsa estate molti paesi, tra cui la Grecia e l'Italia, sono stati colpiti da temperature roventi e molti incendi hanno distrutto chilometri di territorio.

Ma ciò non preoccupa Dimitris Frangakis, segretario generale dell'Organizzazione nazionale del turismo greco. Per lui il settore turistico sarà in grado di adattarsi: "Sono ottimista, perché abbiamo un piano per adattare la nostra economia, la nostra società e, naturalmente, il nostro turismo ai cambiamenti climatici. Penso che riusciremo a preservare il settore".

Dimitris Frangakis, segretario generale dell'Organizzazione nazionale del turismo greco Euronews

Un altro fattore che ha messo a rischio l'industria dei viaggi è stata la pandemia da Covid-19. Negli ultimi tre anni abbiamo assistito ad alcuni cambi strutturali di alcuni settori, proprio a causa dell'emergenza sanitaria. Secondo l’Organizzazione mondiale del turismo dell'Onu, però, gli spostamento internazionali per fini ricreativi hanno raggiunto l’84% dei livelli pre-pandemia tra gennaio e luglio di quest’anno.

"La gente cerca pacchetti vacanza e cerca destinazioni più economiche. Ma, allo stesso tempo, stiamo assistendo a un vero e proprio boom dei viaggi di lusso", ha detto Dave Goodger, direttore generale del Tourism economics. "Nel mercato dei viaggi ce n'è per tutti i gusti. Le persone vogliono davvero uscire e viaggiare ogni volta che possono".

Dave Goodger, direttore generale del Tourism Economics Euronews

Gli operatori del settore ricominciano a tenere i numeri sotto controllo e si interrogano su quale futuro potrà percorrere il loro settore.

"Noi poniamo l'accento sulla qualità piuttosto che sulla quantità", dice Anna Kekelia, responsabile dell'amministrazione nazionale del turismo della Georgia.

Anna Kekelia, responsabile dell'amministrazione nazionale del turismo della Georgia Euronews

"In questa fase stiamo pensando e sviluppando dei resort, ad esempio, dove non è permesso guidare".

Gli eventi globali hanno spinto il settore turistico a essere più flessibile mentre si prepara alle novità del futuro.