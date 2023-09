Questo trucco per i voli economici potrebbe assicurarvi biglietti a prezzi stracciati, ma può essere rischioso

Siete alla ricerca di voli economici per la vostra prossima vacanza? Le Error Fares otariffe sbagliate messe on line per errore potrebbero essere la scelta migliore.

PUBBLICITÀ

Come suggerisce il nome, queste tariffe non esatte sono errori commessi quando il prezzo di un volo è elencato online. A volte i biglietti vengono venduti a un prezzo di gran lunga inferiore a quello che dovrebbe essere, a causa di uno sbaglio dovuto all'operatore o a causa di un errore nei complessi sistemi che determinano i prezzi dei voli.

I viaggiatori più accorti possono approfittare di queste sviste per assicurarsi una vacanza a basso costo, ma ci sono alcuni rischi legati a queste tariffe low-cost.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle tariffe sbagliate, come trovarle e cosa potrebbe accadere quando si prenotano.

Truffa dei voli economici: come trovare le "tariffe sbagliate"

Esistono diversi siti web e newsletter dedicati alla ricerca di voli economici, compresi quelli specializzati in trucchi come lo skiplagging e le tariffe con errori.

Jack's Flight Club è un esempio che offre offerte di voli tramite una newsletter via e-mail e un'app mobile. Invece di offrire biglietti attraverso la propria piattaforma, reindirizza gli utenti ai siti web di prenotazione delle compagnie aeree o delle agenzie di viaggio. L'iscrizione è gratuita, ma l'abbonamento Premium offre l'accesso a un maggior numero di sconti.

Il servizio fornisce avvisi per voli economici in partenza da tutti gli aeroporti di moltissimi paesi europei, Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Regno Unito, oltre che dagli scali negli Usa come Boston, Chicago, New York, Philadelphia e Washington DC.

Secret Flying offre un servizio simile, con offerte di voli economici ed errori elencati sul suo sito web e condivisi con gli abbonati via e-mail. Sii possono cercare le offerte in partenza dagli aeroporti di tutto il mondo ed è gratuito.

È anche possibile impostare avvisi sui prezzi per rotte specifiche con servizi di aggregazione come Skyscanner o Google Flights.

Le tariffe erratevengono solitamente rettificate o esaurite rapidamente, quindi è necessario agire in fretta per assicurarsi un volo economico.

Quali sono le cause degli errori tariffari?

I prezzi dei voli sono spesso determinati da algoritmi complessi che li regolano in base a dati come la domanda per particolari rotte o la distanza.

Possono essere ulteriormente modificati dalle agenzie di viaggio online che vendono voli come parti terze. A volte le tariffe errate si verificano quando queste agenzie elencano prezzi diversi da quelli della compagnia aerea, a causa di un errore umano o di un'anomalia nel sistema.

PUBBLICITÀ

In altri casi, le conversioni da una valuta all'altra possono essere indicate in modo errato, rendendo il volo molto più economico del dovuto. La compagnia aerea può anche sbagliare a calcolare il chilometraggio dei voli in coincidenza, con conseguente riduzione delle tasse.

A volte le compagnie aeree commettono l'errore di elencare un volo in classe premium, business o prima classe anche a una tariffa economica. Spesso è proprio qui che si può ottenere il risparmio maggiore, poiché le tariffe della classe economy sono costituite in gran parte da tasse e supplementi che di solito rimangono invariati a prescindere dagli errori.

Con il miglioramento della tecnologia e l'avvento dell'intelligenza artificiale, è probabile che le tariffe errate diventino meno comuni e che vengano corrette più rapidamente quando si verificano.

I rischi della prenotazione di una tariffa errata

I biglietti con tariffa errata vengono solitamente rispettate dalle compagnie aeree, ma questo non è garantito, a meno che il vostro Paese non abbia leggi che lo impongano.

Di solito queste tengono conto del fatto che l'errore era abbastanza evidente da essere notato dal consumatore, del tempo in cui è rimasto online e della rapidità con cui l'acquirente ne è stato informato.

PUBBLICITÀ

Ma i passeggeri che approfittano di queste tariffe convenienti devono tenere presente che la compagnia aerea può cancellare il volo se si rende conto dell'errore, decidendo di non confermarlo. In tal caso, si ha diritto a un rimborso completo. Non vi verrà addebitato l'intero prezzo del biglietto senza il vostro consenso.

Per questo motivo, siti come Jack's Flight Club e Secret Flying consigliano di prenotare hotel o alloggi, fino all'ultimo minuto.

Secret Flying afferma che c'è una "piccola possibilità" che la compagnia aerea cancelli il biglietto. Pertanto, è meglio prenotare un alloggio rimborsabile o flessibile se si prevede di volare con una tariffa sbagliata.

Tuttavia, se si prenota accidentalmente un volo per errore, perché lo sconto non era sufficiente per essere considerato anomalo, si può avere il diritto di contestare la tariffa se la compagnia aerea cancella il volo, o di ottenere un risarcimento dalla compagnia per eventuali costi aggiuntivi sostenuti, come ad esempio la prenotazione di un hotel.

Jack's Flight Club afferma che circa il 70% delle tariffe errate elencate vengono rispettate dalle compagnie aeree, che tendono a evitare problemi o una cattiva pubblicità. Una volta che il biglietto è stato emesso, è meno probabile che venga cancellato.

PUBBLICITÀ

Per avere maggiori possibilità che la tariffa errata venga rispettata, è consigliato prenotare direttamente con la compagnia aerea e prenotate solo i biglietti elencati con sconti plausibili.

Quanto si può risparmiare con le tariffe errate?

Le recenti tariffe errate, condivise da Jack's Flight Club, hanno incluso un volo da Londra a Los Angeles con la compagnia Norwegian a 46 euro; e poi ancora un volo da Amsterdam in Perù a 164 euro con AeroMexico e da Parigi a Tokyo a 290 euro durante il periodo natalizio.

Di solito questi viaggi costerebbero rispettivamente circa 410, 800 e 900 euro.

Secret Flying ha recentemente elencato voli in business class da diverse città tedesche a Cusco, in Perù, a partire da 834 euro per un viaggio di andata e ritorno con Iberia e LATAM Airlines. I voli in business class da Monaco di Baviera costano in genere più di 3.000 euro.

Il sito ha anche recentemente segnalato ai lettori voli da Stoccolma (Svezia) a Johannesburg (Sudafrica), a 250 euro con Swiss International Air Lines, circa la metà del prezzo normale.