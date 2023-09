Il ministro dei Trasporti transalpino ha dichiarato che proporrà all'Unione europea una politica di prezzi minimi per i voli

Il ministro dei Trasporti francese ha dichiarato che proporrà all'Ue di introdurre un prezzo minimo sui voli per ridurre le emissioni di carbonio.

Clément Beaune ha dichiarato di voler "combattere il dumping sociale e ambientale" e che "i biglietti aerei a 10 euro non sono più possibili", riferendosi alle tariffe delle compagnie aeree low-cost.

Ha detto anche che un prezzo troppo basso del biglietto "non riflette il prezzo per il pianeta".

Ma i voli più costosi sono la soluzione per ridurre l'impronta di carbonio?

Viaggiatori abituali responsabili delle emissioni

"Tutto ciò che fa sì che le compagnie aeree paghino una giusta quota del costo ambientale che creano è una buona cosa - afferma Jon Worth, esperto di viaggi e fondatore della campagna Trains for Europe - ma dovremmo occuparci dei frequent flyer e questo non li riguarda.

Potrebbe ridurre i weekend per alcune persone, ma non fermerà o ridurrà l'élite dei viaggiatori abituali".

In Francia, il 2% delle persone prende la metà dei voli, secondo una ricerca pubblicata dal gruppo di campagna sul clima Possible: il 15% degli inglesi prende il 70% dei voli e l'8% degli olandesi il 42%.

In generale, il 37% degli europei non ha mai viaggiato al di fuori del proprio Paese, secondo un sondaggio europeo del 2014.

Questa statistica non si riferisce direttamente ai viaggi aerei, ma dà un'idea di quanti europei volino.

I biglietti ferroviari europei sono due volte più costosi dei voli

Secondo un rapporto di Greenpeace di luglio, i biglietti ferroviari europei costano in media il doppio dei voli.

Solo 12 linee ferroviarie sono risultate veloci, affidabili e più economiche dei voli, sulle 112 tratte più importanti analizzate da Greenpeace.

Nel maggio di quest'anno, la Francia ha introdotto un divieto su alcune rotte aeree nazionali: sono stati colpiti i voli che potevano essere sostituiti da viaggi in treno di durata inferiore alle 2,5 ore.

Ma a causa di alcune limitazioni, come il fatto che i treni non circolano abbastanza tardi di notte, il divieto si applica solo a 3 rotte aeree: Parigi Orly - Bordeaux, Lione e Nantes.

Gli attivisti e le organizzazioni per il clima hanno criticato il governo francese, affermando che il divieto non è sufficiente per ridurre le emissioni di carbonio degli aerei.

Analogamente all'idea di Beaune, il fatto che i treni non siano all'altezza porta i viaggiatori a scegliere il volo.

"Se si vuole volare da Parigi a Barcellona o da Parigi a Francoforte, la capacità dei treni su queste tratte è troppo bassa - afferma Jon Worth - questo tipo di misure sono bastoni, ma mancano le carote, gli incentivi per far cambiare il comportamento delle persone".

Worth sottolinea anche che Beaune è impreciso nel dire che si può prendere un volo da 10 euro: le tariffe minime per un biglietto di sola andata, comprensivo di tutte le tasse, si aggirano solitamente intorno ai 40-50 euro.

Creare una tassa per gli abituali, eliminare i voli brevi in coincidenza

Nel Regno Unito si discute da anni di una "tassa sui voli frequenti": le aliquote aumenterebbero in base al numero di voli effettuati in un anno.

"La tassa sul primo volo è molto bassa e aumenta ad ogni volo", spiega Jon Worth.

In Germania, si stanno studiando modi per ridurre le rotte nazionali: "Se si viaggia da Stoccarda a Singapore ma l'unico volo diretto parte da Francoforte, la Germania metterà il viaggiatore su un treno che collega Stoccarda a Francoforte", dice Worth.

Il problema è che alcuni Paesi, come la Francia, non dispongono ancora di un sistema di collegamento: in Francia è possibile collegare solo i treni ad alta velocità Tgv Inoui ai voli Air France, mentre in Germania è possibile collegare un treno Deutsche Bahn a un volo EasyJet", afferma Worth.

I Paesi dell'Ue sosterranno la proposta di Beaune?

"È una mossa tipicamente francese, una mossa molto alla Macron: dal punto di vista tattico, non è il modo migliore - insiste Worth - la Germania non sarà molto entusiasta a causa del suo ministro dei trasporti liberale, la Spagna forse sarà più interessata, i Paesi Bassi anche, ma a parte loro è difficile dirlo".

L'amministratore delegato di Ryanair si è dimostrato molto ostile a misure simili, paragonandole a un "controllo delle tariffe simile a quello della Corea del Nord", quando l'Austria ha annunciato a giugno 2020 di voler vietare che le tariffe aeree siano inferiori alle tasse e agli oneri effettivi, ovvero una media di 40 euro per volo in questo Paese.

"I think that [plane ticket] price controls are worthy of North Korea's economy" Edward Wilson Ryanair's Chief Executive

Jon Worth teme che il ministro dei Trasporti francese sia alla ricerca di pubblicità, anziché di un vero cambiamento.

"La pubblicità internazionale del divieto di volo breve in Francia è stata enorme, ma è stato inutile: ha dato a Macron una buona pubblicità internazionale, ho paura che Beaune stia facendo la stessa cosa".