Il governo di Atene ha deciso di indennizzare i turisti costretti a fuggire da Rodi a causa degli incendi, offrendo loro vacanze gratuite l'anno prossimo

La vostra vacanza a Rodi è stata interrotta dai devastanti incendi che vi hanno costretto a fuggire? Il governo della Grecia ha deciso di proporvi un indennizzo, che consiste in una vacanza gratuita, da organizzare il prossimo anno.

Come noto, nel corso del mese di luglio, alcune zone dell'isola sono state colpite per numerosi giorni da roghi estesi, che hanno danneggiato case e alberghi. Per questo le autorità hanno disposto l'evacuazione di migliaia di persone. Si è trattato in questo senso di una decisione inedita, che ha riguardato ben 20mila persone (comprese migliaia di turisti) che si sono ritrovate a dover scappare in fretta e furia.

L'annuncio delle vacanze gratis per il 2024 è arrivato mercoledì 2 agosto, per bocca dello stesso primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, che parlando a Good Morning Britain di ITV ha spiegato di comprendere i gravi disagi causati dagli incendi ai turisti.

"Per tutti coloro le cui vacanze sono state interrotte a causa degli incendi, il governo, in collaborazione con le autorità locali, offrirà una settimana di vacanze gratuite a Rodi, la prossima primavera e il prossimo autunno, in modo da permettere loro di tornare sull'isola e godere delle sue bellezze naturali", ha dichiarato il capo dell'esecutivo di Atene.

Non sono ancora stati forniti dettagli su come funzionerà il programma, né se saranno inclusi anche i voli, ma dalle parole del primo ministro si evince che non sarà possibile usufruire in alta stagione del "risarcimento". Mitsotakis ha aggiunto che, sebbene gli incendi non siano rari a Rodi, i cambiamenti climatici ne stanno aumentando l'intensità e la frequenza. Ha inoltre elogiato l'ospitalità degli abitanti dell'isola, definendoli "incredibilmente solidali".

Circa 2,6 milioni di persone hanno visitato Rodi l'anno scorso e l'intera Grecia punta moltissimo sul turismo, che rappresenta circa un quarto del suo prodotto interno lordo.

Mezzi antincendio in azione in Grecia nel mese di luglio del 2023 AP Photo/Petros Giannakouris

È sicuro viaggiare a Rodi quest'estate?

Le autorità e gli enti turistici hanno in ogni caso rassicurato i viaggiatori: l'isola dell'Egeo meridionale è di nuovo pronta ad accoglierli. Lunedì, il ministero del Turismo ha affermato in un comunicato che la vita sull'isola sta tornando alla normalità: "Rodi è tornata! Siamo lieti di annunciare che la situazione di emergenza è rientrata sull'isola".

Lo stesso ministero ha aggiunto che i residenti e lo Stato greco "non vedono l'ora di continuare a offrire i loro servizi e la loro ospitalità unica ai visitatori stranieri". L'Associazione alberghiera di Rodi ha aggiunto che l'isola è ora "pienamente operativa e accoglie migliaia di turisti al giorno". La speranza è che il 100% delle strutture ricettive possa presto riaprire.

È stata inoltre annunciata un'iniziativa per la restituzione degli oggetti personali agli ospiti evacuati: i bagagli saranno inviati gratuitamente se l'hotel in cui hanno soggiornato è membro dell'associazione.

"Rodi sta tornando più forte", ha dichiarato il governatore regionale dell'Egeo meridionale, George Hatzimarkos. Secondo il quale i programmi di ripristino dell'operatività delle infrastrutture sono ancora in corso in un numero "limitato" di aree colpite e che il turismo è tornato rapidamente al "business as usual". "Rassicuriamo pienamente i nostri visitatori - ha spiegato - sul fatto che possono godere in modo sicuro delle eccezionali esperienze di viaggio e dell'autentica ospitalità che la bellissima Rodi offre in quanto destinazione turistica mondiale di prim'ordine ".