La domanda di vacanze all'estero nel 2023 è prossima a raggiungere i livelli pre-pandemia, secondo tour operator e agenzie di viaggio, ma con l'aumento delle prenotazioni aumenta anche il prezzo di un viaggio.

Molti viaggiatori stanno lottando contro l'aumento dei prezzi, in particolare per il costo della vita e l'inflazione così alta.

L'Ufficio postale del Regno Unito ha pubblicato il suo rapporto annuale sui soldi delle vacanze per aiutare i vacanzieri in economia a fare scelte di destinazione oculate.

Ecco i tre posti in Europa per una vacanza economica, nonché il Paese europeo che si classifica come la destinazione più costosa del mondo.

Quali sono le mete turistiche più economiche in Europa nel 2023?

L'Holiday Money Report, pubblicato ogni anno dall'Ufficio postale, classifica le destinazioni di tutto il mondo in termini di convenienza.

La cattiva notizia è che i prezzi di pasti, bevande e altri beni di prima necessità per i turisti sono aumentati nell'80% dei resort e delle città di tutto il mondo.

Tra i lati positivi, l'aumento del valore della sterlina aiuterà il budget delle vacanze ad allungarsi ulteriormente in alcune destinazioni, quest'anno.

Nonostante l'aumento dei costi, l'Ufficio postale ha rilevato che i britannici stanno dando la priorità ai viaggi e solo il 27% degli intervistati prevede di ridurre le spese per le vacanze quest'anno.

Molti, tuttavia, affermano che dovranno iniziare a risparmiare per permettersi un viaggio, mentre il 43% opta per le vacanze all'estero perché costano meno di quelle nel Regno Unito.

Per trovare le destinazioni più economiche del mondo per il 2023, il rapporto ha confrontato i costi di otto articoli turistici di base, tra cui caffè, birra, crema solare e un pasto di tre portate.

The Holiday Money Report compared the prices of food and drinks in different holiday locations around the world. .Canva

Marmaris, in Turchia, è la destinazione turistica più economica in Europa per il 2023

Per sole e mare con pochi soldi, la costa turchese della Turchia ti aspetta: Marmaris, una località balneare di acqua cobalto e porti turistici sfarzosi, si classifica come la destinazione turistica più economica in Europa, secondo il sondaggio.

Il centro costiero ha guadagnato il primo posto lo scorso anno, ma è scivolato al secondo posto nel 2023, nonostante la lira turca fosse più economica.

Come in molti posti, i prezzi sono più che raddoppiati rispetto allo scorso anno, a causa dell'inflazione e di un aumento del 55% del salario minimo pagato nei bar e nei ristoranti.

Detto questo, puoi prendere un caffè per € 1,65, una bottiglia di birra per € 3,40 e un pasto di tre portate per due persone, incluso il vino della casa, per circa € 45.

L'Algarve portoghese ha caffè e vino più economici

Se ti piacciono le bevande economiche, l'Algarve portoghese offre il miglior rapporto qualità-prezzo.

Si è classificata come la destinazione più economica dell'Eurozona nell'Holiday Money Report, anche se i prezzi sono aumentati di un terzo rispetto allo scorso anno.

Tuttavia, la costa di aspre formazioni rocciose e case bianche vanta il caffè più economico a € 0,92 e il vino a € 2,06, tra tutte le destinazioni del mondo.

La Sunny Beach della Bulgaria è la migliore per i pasti economici

Bulgaria's Sunny Beach offers travellers great value for money. .Canva

A Sunny Beach in Bulgaria, sul Mar Nero, anche mangiare e bere è piacevolmente conveniente.

Una tazza di caffè nella località costiera costa solo € 1,09 mentre una bottiglia di birra costa € 2,18.

Sunny Beach è il posto più economico in Europa per un pasto di tre portate per due persone, con vino, a circa € 41: questa è una buona notizia per i viaggiatori che desiderano provare i frutti di mare pescati localmente.

Non dimenticare di concludere la cena con un bicchierino di rakia, un brandy bulgaro a base di frutta fermentata.

L'Islanda Reykjavik è la destinazione turistica più costosa nel 2023

Iceland might be beautiful - but it isn't cheap. Canva

In fondo alla classifica mondiale c'è Reykjavik, in **Islanda:**la capitale dalla sorprendente architettura moderna e dalle piscine geotermiche è uno dei posti più costosi per mangiare e bere in Europa.

Reykjavik ha una fiorente produzione di birra artigianale e una vivace vita notturna, ma le serate fuori potrebbero pesare molto sul portafoglio: una bottiglia di birra o un bicchiere di vino costerà infatti oltre € 10.

Se stai pensando di mangiare fuori, preparati a fibrillare con un conto di circa € 156, per un pasto di tre portate per due persone, con vino della casa.