Le vacanze di Pasqua si avvicinano e se stai cercando di prenotare una vacanza è il momento perfetto per un'avventura in treno.

Le tratte ferroviarie possono essere sorprendentemente veloci - ci vogliono solo 3,5 ore da Londra ad Amsterdam, per esempio - e anche quelle lunghe hanno il loro perché.

I viaggiatori apprezzano sempre più le gioie del viaggio "lento". Andare da A a B è un piacere se si è immersi nei variegati paesaggi d'Europa. E sono sempre di più le rotte disponibili.

Dalle capitali della cultura alle destinazioni baciate dal sole, ecco sette fantastiche destinazioni in Europa da raggiungere in treno.

Per i paesaggi di montagna: Berna

La capitale da cartolina della Svizzera si trova sulle rive del cristallino fiume Aar, circondata dalla bellezza monumentale delle Alpi innevate.

Approfitta del clima primaverile per fare un tour in e-bike lungo il percorso Radwanderroute 888 – Grünes Band Bern o per esplorare il Catinaccio.

La cattedrale di Berna è una delle attrazioni più spettacolari della città. Pexels

Per le migliori vedute sull'Altstadt medievale (città vecchia), sali 344 gradini fino alla sommità della cattedrale di Berna, il campanile più alto del paese che raggiunge 101 metri.

Treni diretti arrivano a Berna da Parigi e da Francoforte in 4,5 ore. Da Bruxelles e Londra, il viaggio dura 7,5 ore con cambio a Parigi.

Tra arte e delizie gastronomiche: Firenze

È impossibile scegliere una sola meta gastronomica in Europa, ma l'incantevole città d'arte di Firenze è una destinazione tra le più appetitose.

Il cibo locale, sostenibile e di stagione, ossia le prelibatezze toscane come la schiacciata e la gustosa bistecca alla fiorentina, fa da padrone nei menù. Assaggia le tagliatelle a base di tartufo e funghi porcini di provenienza locale, oppure scegli le pappardelle al cinghiale, seguite da un gelato delizioso.

Le temperature iniziano a salire a marzo, ma sono ancora miti in primavera, il clima perfetto per visitare la città.

I treni notturni raggiungono Firenze in 10 ore da Monaco di Baviera, rendendola la meta ideale per i tragitti di notte. Da Ginevra, il viaggio dura meno di 6,5 ore.

Per gli amanti della cultura: Amsterdam

Grazie a famosi pittori come Van Gogh e Rembrandt, Amsterdam è una città d'arte iconica.

Sede dei capolavori dei maestri olandesi, conservati al Rijksmuseum, e di pezzi moderni altrettanto coinvolgenti custoditi allo Stedelijk, la capitale olandese è considerata uno dei centri culturali d'Europa. Esplorala con calma e scoprirai anche sculture all'aperto e piccole gallerie indipendenti.

Amsterdam è particolarmente bella in primavera. Pixabay

Amsterdam e la campagna circostante prendono vita in primavera. I canali sono fiancheggiati da alberi verde brillante, i parchi della città appaiono lussureggianti, e i tulipani, tra i simboli dei Paesi Bassi, iniziano a fiorire.

Per vedere questi fiori iconici visita i giardini Keukenhof, situati a poco più di un'ora di distanza, a sud-ovest di Amsterdam.

Puoi raggiungere la città da Francoforte con un treno diretto in quattro ore, da Londra in poco più di 3,5 ore e da Parigi in 3.

Per una visita al sole: Siviglia

Anche se un po' fuori mano, Siviglia, nel sud della Spagna, è una destinazione vibrante che premia con la sua ricchezza i visitatori disposti a percorrere quei chilometri in più.

È una delle città più calde del paese, il che significa che le temperature raggiungono regolarmente i 40°C in estate, rendendo quasi impossibile visitarla. Siviglia è molto più mite in primavera con temperature più basse.

Una veduta di Siviglia dall'edificio Metropol Parasol. Pexels

Per l'architettura intrigante: Colonia

La città tedesca di Colonia è un affascinante mix di antiche mura romane e chiese medievali.

Le guglie gemelle della sua cattedrale Kölner Dom dominano lo skyline e la vista panoramica dalla Torre Sud vale la salita di 533 gradini. L'edificio ospita anche la campana più grande del mondo, dal peso di 24 tonnellate.

Sebbene non sia così caldo come altre destinazioni della lista, il tempo a Colonia inizia a migliorare in primavera. Ma preparati per un tanta pioggia e persino temporali!

Puoi raggiungere a Colonia da Londra in 4,5 ore, cambiando a Bruxelles. Da Parigi, il viaggio diretto è di 3 ore.

Per vigneti rigogliosi: Bordeaux

La capitale francese del vino delizia i visitatori con i suoi graziosi vigneti.

A Bordeaux puoi visitare alcune tra le centinaia di tenute vinicole aristocratiche, o castelli, e scoprire i segreti del processo di vinificazione, oltre ad assaggiare il prodotto finale.

Nella città stessa, l'ultramoderno museo "Cité du Vin" è un luogo straordinario dedicato a trasmettere la passione per il vino e il suo patrimonio ai più giovani attraverso mostre coinvolgenti.

Bordeaux ha molto altro da offrire oltre alla degustazione di ottimi vini. Pixabay

Se hai intenzione di visitarla ad aprile, potrebbe valere la pena programmare il tuo viaggio in modo che coincida con uno dei tanti festival del vino e con le aperture dei vigneti che si svolgono durante tutto il mese.

Bordeaux è a 2 ore di treno da Parigi. Puoi arrivarci da Londra o da Amsterdam in circa 5,5 ore con un cambio o in 4,5 ore da Bruxelles.

Per la grandeur imperiale: Vienna

La capitale dell'Austria è rinomata come capitale mondiale della musica, grazie a un patrimonio che comprende Mozart, Beethoven, Brahms e Strauss.

Visita il famoso Musikverein, dove suona l'Orchestra Filarmonica di Vienna, o esplora le mostre interattive dell'innovativo museo Haus der Musik. In alternativa, scopri l'eredità imperiale degli Asburgo al Palazzo Hofburg, che risale al XIII secolo.

E se la visiti in primavera, giardini e parchi in tutta la città sono pieni di fiori di magnolia e di ciliegio, di rose e tulipani.

Puoi raggiungere Vienna da Parigi in 10 ore con un cambio, o da Bruxelles in 11. Un viaggio diretto da Francoforte dura solo 6,5 ore.