Chat GPT, il nuovo modello di intelligenza artificiale, sta decollando e sembra destinato a rivoluzionare i lavori che svolgiamo e il modo in cui lavoriamo.

Ma per quanto riguarda il divertimento?

Abbiamo sentito dire che può aiutare in tutto, dalla cura di una playlist alla pianificazione di un viaggio: e allora abbiamo deciso di metterlo alla prova.

Euronews Travel ha chiesto a Chat GPT di pianificare un viaggio di due settimane senza badare a spese in giro per l'Europa. Ecco il risultato.

La vacanza dei sogni, secondo un bot

Chat GPT è un popolare chatbot sviluppato da Open AI. Gli utenti gli fanno domande e utilizza masse e masse di dati per dare una risposta unica e altamente personalizzata. Sebbene non "pensi" come un essere umano, è la cosa più vicina che sia stata sviluppata finora.

Ecco la nostra conversazione con il bot:

Euronews Travel: “Ciao Chat GPT. Potresti organizzarmi una vacanza da sogno in giro per l'Europa? Ho soldi illimitati e il viaggio dovrebbe durare due settimane. Non mi interessa dove andare e cosa fare. Fai tutto tu!

Chat GPT: “Ciao! Sarei felice di aiutarti a pianificare la tua vacanza da sogno in giro per l'Europa. Con soldi illimitati e due settimane di viaggio ci sono infinite possibilità. Ecco un itinerario suggerito:

Chat GPT: Giorni 1-3: Parigi, Francia

Inizia il tuo viaggio nella città dell'amore. Visita la Torre Eiffel, il Louvre, Notre Dame e Montmartre. Goditi del buon vino e del formaggio in un bar locale o fai una crociera sulla Senna.

Sebbene Chat GPT sia un sentimentale, forse non legge il giornale. Parigi è attualmente sconvolta da violente proteste contro il piano del governo di innalzare l'età pensionabile.

Inoltre, la capitale francese è abitualmente classificata come una delle destinazioni turistiche più sopravvalutate al mondo.

Chat GPT: Giorni 4-6: Roma, Italia

Successivamente, visita la città eterna. Esplora le antiche rovine del Colosseo e del Foro Romano e passeggia per le strade di Trastevere. Non dimenticare di assaggiare il gelato e la pizza mentre sei lì!

Chat GPT: Giorni 7-9: Barcellona, Spagna

Da Roma, raggiungi la vivace città di Barcellona. Visita la famosa Sagrada Familia, passeggia lungo le Ramblas e gusta tapas e sangria in un bar locale. Fai una gita di un giorno a Montserrat per ammirare panorami mozzafiato.

Chat GPT ha attirato a sé critiche per molti aspetti, dall'inventare cose di sana pianta al dare risposte che discriminano il genere, la razza e le minoranze. Noi potremmo aggiungerne un altro: è terribilmente generico. Uno dei motivi è che genera risposte che si basano su materiale scritto esistente. Ciò significa che spesso sono poco originali e, francamente, noiose.

Chat GPT: Giorni 10-12: Amsterdam, Paesi Bassi

Continua il tuo viaggio nei Paesi Bassi ed esplora gli affascinanti canali di Amsterdam. Visita il Museo Van Gogh, la Casa di Anna Frank e il Rijksmuseum. Noleggia una bici ed esplora la città come un autoctono.

Dovrai assicurarti che Chat GPT abbia più informazioni su di te e sulla tua idea di vacanza "da sogno". Amsterdam è conosciuta anche come destinazione per droga e dissolutezza, nonostante la città abbia recentemente cercato di "ripulire" la sua immagine con la campagna "Stay Away" per allontanare fastidiosi turisti britannici.

Chat GPT: Giorni 13-14: Santorini, Grecia

Termina il tuo viaggio con un soggiorno rilassante nella bellissima isola greca di Santorini. Goditi i meravigliosi tramonti, nuota nelle acque cristalline e fai un giro dell'isola in barca. Sarà il modo perfetto per concludere la tua avventura europea".

Santorini è nota per essere piena di coppie e di sposi in luna di miele. Forse non è il posto migliore per viaggiare da soli.

Chat GPT ha concluso il nostro scambio con un bel saluto: "Questo itinerario è solo un suggerimento e puoi adattarlo a tuo piacimento. Con denaro illimitato, puoi cambiare i tuoi alloggi, prenotare tour privati e aggiungere ulteriori tappe. Goditi la tua vacanza da sogno!".

Chat GPT ha creato davvero un itinerario da sogno?

L'intelligenza artificiale ha programmato un viaggio quasi sensato, sapendo poco di noi e dei nostri desideri.

Sebbene siano scelte ovvie, visitare capitali e alcune delle principali destinazioni turistiche è sicuramente un plus, soprattutto per un non europeo.

È interessante notare che, a metà della conversazione si è verificato un errore di rete e abbiamo dovuto inviare nuovamente la nostra domanda all'IA. La risposta che ha dato la seconda volta è stata completamente diversa dalla prima...

Cosa è mancato?

In primis, sembra che il bot non presti alcuna attenzione alla crisi climatica. Ha optato per un viaggio ad alta intensità di carbonio, senza considerare opzioni di viaggio senza voli aerei. Ad essere onesti, avevamo detto di avere soldi illimitati, ma anche i ricchi dovrebbero godersi la meraviglia del viaggio lento e riflessivo.

Inoltre è stato molto generico. Queste destinazioni sono sicuramente un buon inizio, ma poco originali per il viaggiatore più esigente e curioso.

Infine, non ha considerato che gli esseri umani non sono efficienti come i robot: un viaggio dal ritmo così intenso lascerebbe la maggior parte delle persone esausta, con pochissime possibilità di entrare davvero nello spirito di una destinazione.

Ma dal momento che Chat GPT dà ogni volta una risposta diversa, non sapremo mai quale vacanza potrebbe programmare per te.