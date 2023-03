In Danimarca stoccano il carbonio sotto il mare

In Danimarca è stato inaugurato quello che viene definito come il primo progetto di stoccaggio di carbonio transfrontaliero al mondo. Inizialmente porterà al seppellimento di 1,5 milioni di tonnellate di gas serra in un giacimento a quasi 2 chilometri sotto il livello del Mare del Nord.

All'evento di lancio era presente la presidente della Commissione europea che lo ha definito un trionfo della cooperazione europea.

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea: "Questa è una storia che vale la pena condividere. È una storia di successo europea della cooperazione transfrontaliera. La CO2 catturata in Belgio e presto la Germania viene caricata sulle navi nel porto di Anversa-Bruges e immagazzinata grazie allo spirito pionieristico danese".

Il Climate Change Panel delle Nazioni Unite ha anche sostenuto la cattura del carbonio come parte integrante di una gamma di soluzioni per combattere il riscaldamento globale. Ma i critici affermano che la tecnologia non è provata e che minerà gli sforzi per porre fine all'uso dei combustibili fossili.