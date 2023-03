Non c'è niente di peggio che intraprendere un viaggio per vedere una popolare attrazione turistica solo per pensare: "È tutto qui?".

Difatti, solo perché qualcosa è famoso non significa che lasci un segno indelebile in noi.

Per aiutare a decifrare quali siti meritano una visita e quali dovreste saltare, lo specialista del deposito bagagli Stasher ha classificato 99 delle principali attrazioni turistiche del mondo.

Tenendo conto delle recensioni di Google, della qualità degli alloggi locali, della distanza dall'aeroporto internazionale più vicino, della sicurezza dei turisti e della popolarità in TikTok, ogni attrazione è stata così valutata.

Se non è stato possibile trovare i dati per tutti questi punti, le attrazioni sono state escluse dal classifiche.

Quattro dei primi cinque siti turistici più impressionanti del mondo si trovano in Europa: ecco le migliori - e peggiori, stando ai dati in possesso.

Quali sono le migliori attrazioni turistiche d'Europa?

Plaza de España is Seville's most popular tourist attraction. - Canva

4. Plaza de España a Siviglia, Spagna

Un semicerchio di imponenti edifici governativi fiancheggiati da alte torri abbraccia una grande fontana nell'ampia Plaza de España di Siviglia.

La piazza fu originariamente costruita per la Fiera mondiale dell'Esposizione Iberoamericana del 1929.

Ben 52 nicchie piastrellate fiancheggiano la base dei suoi edifici, raffiguranti ciascuna delle province della Spagna: quattro ponti a mosaico - che rappresentano le quattro antiche regioni del Paese - tagliano pittoreschi sentieri sull'acqua, dove le barche a remi galleggiano intorno al canale circolare.

Sebbene il popolare sito turistico sia stato eliminato dal primo posto nelle precedenti classifiche di Stasher, si trova ancora con orgoglio tra i primi cinque.

Plaza de España è uno spazio pubblico, il che significa che si è liberi di entrare.

Visitors flock to Iceland's Blue Lagoon for its healing properties. - Canva

3. Laguna Blu, Islanda

Con il vapore che sale dalle sue lattiginose acque turchesi, circondata da maestosi vulcani, la Laguna Blu islandese crea un'immagine invitante.

Per quanto etereo possa essere il paesaggio, la piscina non è un fenomeno naturale: infatti, la spa è riempita con un sottoprodotto della vicina centrale geotermica.

Tuttavia, la sua acqua ricca di minerali e il morbido fango di silice bianca hanno proprietà curative per la pelle.

Accoglie circa un milione di visitatori all'anno, più del doppio della popolazione islandese, ed è uno dei siti preferiti su TikTok.

I prezzi dei biglietti per la Laguna Blu variano in base al giorno, all'ora e alla stagione, a partire da circa € 60.

Disneyland Paris is easily accessible by train. - Canva

2. Disneyland Parigi, Francia

Il "luogo più felice della Terra" è all'altezza del suo slogan, almeno secondo gli utenti di TikTok: Disneyland Paris è l'attrazione più popolare della piattaforma di social media.

I post con tag sono stati visualizzati quasi otto miliardi di volte e vanta anche un punteggio di recensione di Google molto rispettabile (4,5).

È facile da raggiungere anche con l'Eurostar che gestisce treni diretti da Londra in meno di tre ore: anche se questo servizio terminerà il 5 giugno prossimo, è comunque possibile accedere al parco con un semplice cambio alla stazione di Lille-Europe.

Da Bruxelles, TGV e Thalys gestiscono un treno diretto ad alta velocità che impiega solo 1,5 ore: i biglietti giornalieri per Disneyland Paris partono da 63€.

Hungary's Parliament Building is an impressive sight. - Canva

1. Palazzo del Parlamento ungherese, Budapest, Ungheria

Con la sua architettura da favola e i bar spigolosi, la capitale dell'Ungheria abbaglia i visitatori ad ogni angolo.

Una gita in barca lungo il Danubio farà sicuramente parte del tuo itinerario, dandoti la possibilità di avvistare il monumento più imponente d'Europa, il Parlamento di Budapest, dall'acqua.

Inaugurata nel 1902, la struttura neogotica rimane l'edificio più grande del Paese: la sua facciata simmetrica e la cupola centrale tagliano una sagoma sorprendente sul lato Pest del fiume.

Consigliata una gita notturna per vederlo illuminato in tutto il suo splendore: il palazzo del Parlamento ungherese ha ottenuto un impressionante 7,3 su 10 nell'analisi di Stasher, rendendolo non solo la principale attrazione turistica in Europa ma nel mondo.

Per entrare nell'edificio, dovrai pagare € 13 se sei cittadino appartenente allo Spazio economico europeo (SEE) o € 26 se provieni da fuori SEE.

Quali sono le peggiori attrazioni turistiche d'Europa?

L'Europa non figura così pesantemente tra le peggiori attrazioni turistiche del mondo: il Grand Bazaar di Istanbul, in Turchia, è al secondo posto tra le peggiori attrazioni per motivi di sicurezza e accessibilità.

Detto questo, guadagna ancora una media di 4,4 stelle nelle recensioni di Google.

Istanbul's Grand Bazaar is one of the world's oldest covered markets. - Canva

Gli Stati Uniti e l'Asia hanno molte delle altre "peggiori attrazioni" nell'elenco: i turisti hanno etichettato la Hollywood Walk of Fame di Los Angeles nelle recensioni come "sporca" e "pericolosa", guadagnandosi il posto più basso.

Anche Busch Gardens a Tampa Bay, in Florida, figura tra gli ultimi 10.

Situato a 219 km da un aeroporto, il Taj Mahal in India è al terzo posto, mentre il Victoria Harbour e l'Ocean Park di Hong Kong si piazzano sesto e settimo.

Scopri di più sulla classifica qui.