Parigi 2024: quanto costano i biglietti? Dove soggiornare?

Nel 2024, per la prima volta in 10 anni, i Giochi olimpici estivi torneranno in Europa, a Parigi.

Con l'ingresso di nuove discipline "incentrate sui giovani", tra cui lo skateboard, una divisione equa tra atlete e atleti, e vendita di biglietti online in tutto il mondo, i Giochi di Parigi sono destinati a diventare i più inclusivi di sempre.

Hai intenzione di visitare la capitale francese per fare il tifo per il tuo paese? Mancano 500 giorni prima che la cerimonia di apertura illumini la Senna, il che significa che è ora di prenotare il tuo viaggio.

Ecco come acquistare i biglietti, dove alloggiare e cosa fare ai Giochi olimpici di Parigi 2024.

Come acquistare i biglietti

Tutti i biglietti per i Giochi olimpici e paralimpici di Parigi 2024 saranno venduti sulla piattaforma ufficiale dell'evento: per la prima volta la vendita dei biglietti sarà solo online e disponibile in tutto il mondo.

In totale sono disponibili 10 milioni di biglietti,venduti secondo un sistema di lotteria. La vendita dei "multi-ticket" è iniziata già a febbraio per i fortunati sorteggiati.

I biglietti singoli saranno in vendita a partire dall'11 maggio, previa registrazione online per l'estrazione in programma dal 15 marzo al 20 aprile. La vendita generale dei biglietti aprirà alla fine del 2023.

Un milione di biglietti avrà un prezzo a partire da 24 euro e sarà disponibile per tutti gli sport olimpici. Quasi la metà dei biglietti disponibili al grande pubblico avrà un prezzo di 50 euro o meno.

Il partner ufficiale dei Giochi per l'ospitalità è "On Location", unica altra piattaforma autorizzata a vendere biglietti in abbinamento a hotel, trasporti ed esperienze esclusive in città.

Non ci sono altri rivenditori di biglietti con licenza, quindi assicurati di acquistare i tuoi biglietti dalle piattaforme ufficiali per evitare truffe.

Come funzionano i pacchetti hospitality Parigi 2024?

I pacchetti On Location partono da meno di 100€ e possono essere personalizzati in base a durata del soggiorno, tipo di alloggio e attività.

Alcuni pacchetti includono esperienze coinvolgenti - sia in loco sia in città - che celebrano la cultura parigina. Sono classificati in storia e cultura, cibo e vino, moda e stile, Parigi moderna, adatta alle famiglie, vacanza attiva e benessere. Ci si può aspettare di tutto: dai tour per assaggiare macaron alle corse lungo il fiume fino a una giornata nel parco divertimenti più antico di Parigi: il Jardin d'Acclimatation.

LEGGI ANCHE:

Alcuni pacchetti includono inoltre l'accesso alla Clubhouse 24, presso l'iconico Palais de Tokyo. Questa zona di intrattenimento ospiterà stand gastronomici, musica dal vivo, dimostrazioni sportive e altro ancora.

Dove alloggiare?

I Giochi olimpici di Parigi 2024 si svolgeranno in varie parti della città, quindi il posto migliore in cui soggiornare dipenderà dagli eventi a cui si vorrà partecipare.

La cerimonia di apertura si terrà lungo la Senna il 26 luglio 2024. Il lancio dei Giochi paralimpici, il 28 agosto 2024, invece negli Champs-Élysées e in Place de la Concorde.

Lo Stade de France, lo stadio più grande del paese, si trasformerà nello Stadio olimpico per ospitare l'atletica e il rugby. Si trova a Saint-Denis, a nord di Parigi. Gli eventi di nuoto si svolgeranno presso il vicino centro acquatico.

Il tiro con l'arco si svolgerà a Invalides, la scherma al Grand Palais, l'arrampicata a Le Bourget e gli eventi di equitazione e di pentathlon nei giardini della Reggia di Versailles, a circa 20 km a sud-ovest del centro città. Il ciclismo si svolgerà al Vélodrome Nationale di Saint-Quentin, a circa 25 km dal centro di Parigi.

Place de la Concorde si trasformerà in un luogo all'aperto per skateboard, basket 3x3 e BMX.

Un po' più lontano dal centro città, judo e wrestling si svolgeranno all'Arena Champs de Mars nel settimo arrondissement, con la Torre Eiffel sullo sfondo. La pallamano e il basket si giocheranno allo stadio Pierre Mauroy di Lille.

La vela si svolgerà a Marsiglia, mentre il surf si terrà nella lontana Polinesia francese.

Le paralimpiadi si svolgeranno tra Parigi e Lille.

La maggior parte delle sedi è stata selezionata in parte per il facile accesso ai trasporti pubblici, il che significa che si può soggiornare più lontano e raggiungere il centro città con i mezzi nel caso di budget limitato.

Le novità di Parigi 2024

Lo skateboard, l'arrampicata sportiva, il surf e la breakdance faranno il loro debutto ai Giochi olimpici nel 2024.

Quelle di Parigi inoltre saranno le prime Olimpiadi con una percentuale paritaria di atlete e atleti.