Il Comitato olimpico ucraino sta ancora considerando l'ipotesi di boicottare le Olimpiadi di Parigi dell'anno prossimo se il Comitato internazionale consentirà agli atleti russi e bielorussi di partecipare ai Giochi sotto bandiera neutrale.

Altri Paesi, come Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia, potrebbero aderire al boicottaggio.

Vadim Gutzeit, presidente della Federazione Nazionale di Scherma dell'Ucraina, spiega come non sia possibile scendere a patti sulla questione: "Non accettiamo compromessi in questa situazione, quando i nostri ucraini muoiono, quando le nostre donne, i nostri bambini muoiono, quando le nostre città vengono bombardate. 344 impianti sportivi sono già stati distrutti, 220 dei nostri atleti sono già morti. Al momento, non possiamo scendere a compromessi sull'ammissione di atleti russi e bielorussi."

La polemica ha oscurato l'annuncio che la fiamma olimpica inizierà il suo viaggio a Marsiglia in aprile.

I giochi estivi si terranno dal prossimo anno e le Paralimpiadi da agosto.