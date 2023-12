Un nuovo studio condotto da ricercatori dell'Università di Oxford ha rilevato che la durata dell'incontro con una persona malata di COVID-19 è importante tanto quanto la distanza mantenuta dal malato.

Quante probabilità ci sono di contrarre il Covid dopo essere stati a contatto con un positivo? È una domanda che molti si sono posti durante la pandemia e alla quale un gruppo di ricercatori britannici ha finalmente trovato una risposta.

I ricercatori del Dipartimento di Medicina Nuffield dell'Università di Oxford hanno analizzato i dati di 7 milioni di persone in Inghilterra e Galles che, durante l'emergenza sanitaria, sono state a contatto con un positivo. L'applicazione NHS COVID-19, che è stata chiusa nell'aprile 2023, consentiva alle persone che l'avevano scaricata di comunicare ad altri che erano risultati positivi al Covid. Allo stesso tempo, l'app inviava agli utenti un avviso se si trovavano nelle vicinanze di qualcuno infetto (sulla base di una segnalazione non obbligatoria all'app), per autoisolarsi o sottoporsi a un test.

Il compito di Luca Ferretti, ricercatore principale dello studio dell'Università di Oxford pubblicato questo mese sulla rivista Nature, e dei suoi colleghi, è stato quello di capire se l'app avesse funzionato correttamente. Ha avvisato le persone quando c'era un rischio ragionevole? La risposta breve è sì. Ma i ricercatori hanno scoperto molto di più.

"L'app inviava ai nostri server informazioni anonime sulle persone che venivano avvisate del rischio, su quali si sottoponevano al test, su chi otteneva un risultato positivo, e informazioni sul contatto specifico: la durata, la vicinanza", racconta Ferretti a Euronews Next.

"Abbiamo esaminato ciò che l'app calcolava come rischio per l'individuo, in termini di distanza e durata, e le due cose sono risultate strettamente correlate", spiega.

Durata e distanza

I ricercatori hanno approfittato di questo "tesoro" di informazioni per studiare la relazione tra la distanza e la durata dell'incontro con una persona infetta, per vedere come questo influisca sul rischio di contagio. È emerso che la durata è importante quanto la distanza, se non di più.

"Tutti si concentravano sulla distanza. C'era la regola della distanza di 1 o 2 metri nei negozi e nelle stazioni. Ma la distanza non avrebbe mai dovuto essere la priorità", afferma Ferretti.

"Una volta che si è a breve distanza da qualcuno, è la durata che conta. Se si è esposti per 10 secondi, bisogna essere molto sfortunati perché le particelle della bocca della persona infetta arrivino alla bocca o al naso. Ma se si rimane lì un'ora, ovviamente si tenterà la fortuna 60 volte in più rispetto a un minuto".

I ricercatori hanno scoperto che le esposizioni più lunghe a distanze maggiori hanno un rischio simile a quello delle esposizioni più brevi a distanze più ravvicinate.

Non esiste una regola d'oro su quanto tempo si possa trascorrere con una persona infetta prima di contrarre il COVID-19, poiché questo può cambiare a seconda di ciò che la persona infetta sta facendo. Ad esempio, se la persona in questione tossisce molto, ha più possibilità di contrarre l'infezione.

Ma, in linea generale, più tempo si trascorre con un'altra persona malata, più è probabile il contagio, anche mantenendo sempre una distanza di 2 metri.

"In realtà, molte delle persone che si ammalavano venivano probabilmente contagiate da membri della loro famiglia perché stavano insieme più di 8 ore al giorno", analizza Ferretti.

Secondo il ricercatore, la lezione che possiamo trarre da questo studio è che la durata sarà importante per combattere la prossima pandemia o epidemia.

"Naturalmente la distanza è ancora importante", afferma, "ma una volta stabilito questo aspetto, dobbiamo parlare della durata".

Secondo Ferretti, la durata del contatto con una persona infetta è "qualcosa che onestamente non è stato considerato molto nella risposta alle pandemie e che avrebbe dovuto essere preso in considerazione". Nell'era dei Big Data, afferma il ricercatore, dovremmo essere in grado di utilizzare la tecnologia più recente per sviluppare uno strumento epidemiologico che ci aiuti a combattere la diffusione di un nuovo agente patogeno.

Ma il ricercatore teme che non si faccia abbastanza per incanalare le conoscenze acquisite durante la pandemia per prepararsi a fare fronte alla prossima.

"Non voglio condannare chi cerca di dimenticare gli anni del Covid", afferma. "Mi preoccupa di più il fatto che i responsabili politici decidano di dimenticare la pandemia a livello istituzionale, perché rischiamo che tutte le conoscenze e le competenze acquisite svaniscano".